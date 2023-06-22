Yolda gördüğü tilkiyi ekmekle besledi

Bursa’dan Bilecik’in Pazaryeri ilçesine seğir halindeki sürücü yol kenarında gördüğü tilkiyi ekmekle besledi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunun bin 110 metre rakımlı AHI dağındaki bölümünde aracıyla seyir halinde olan İbrahim Kahraman yol kenarında bekleyen tilkiyi görünce aç olacağını düşünüp aracını durdurdu.

Aracında bulunan ekmekleri acıkan tilkiye veren İbrahim Kahraman o anları cep telefonu kamerasına çekti.

Duyarlı sürücünün fark ettiği aç olan tilki verilen ekmekleri ürkerek yerken, sürücü İbrahim Kahraman’ın tilkiye uyanık tilkim, kurnaz tilkim, babacığım, kızım diye seslenmesi gülümsetti.

https://youtu.be/MDN5oxyMo5U