Yol verme tartışması yaralanma ile sonuçlandı

Keşan’da dün meydana gelen bir olayda iki aracın yol verme tartışması silahlı yaralanma ile sonuçlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a bağlı Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda ters yönden gelen S.A.’nın kullandığı 34 ZC 1169 plakalı araç, karşı yönden gelen Y.M.’nin kullandığı 22 ACM 146 plakalı araç ile karşılaştı.

Bu arada aracından inen S.A aracından inerek 22 ACM 146 plakalı aracın sürücüsü Y.M. ile tartıştı, daha sonra da silahını çekerek Y.M’nin ayaklarına ateş etti.

Olayın görenlerin durumu polise bildirmesinin ardından, olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevkedildi.

Sol ayağından yaralanan Y.M. hemen ambulansla alınarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve S.A. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ile fişekler muhafaza altına alındı.

Yaralanan Y.M.tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.