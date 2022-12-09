YÖK Başkanı Özvar: Alan odaklı müfredatlarda güncelleme yapılacak

Anadolu Üniversitesi Birliği üyesi 12 üniversite rektörü ile Sivas'ta bir araya gelen YÖK Başkanı Erol Özvar, alan odaklı sektör ihtiyaçlarına yönelik müfredatlarında güncelleme yapılması konusunu masaya yatırdı.SİVAS (İGFA) - Anadolu Üniversiteler Birliği toplantısı Sivas'ta yapıldı. Toplantıya katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kentte önce Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Özvar, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Üniversitesi Senato Toplantısı'na katıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversiteleri Birliği üyesi 12 üniversite rektörü ile bir araya geldiklerini belirterek, "Birlik üyesi üniversitelerimizdeki bölümlerin alan odaklı sektör ihtiyaçlarına yönelik müfredatlarında güncelleme yapılması konularını görüştük. Yapılan çalışmaların hem bölge üniversitelerimizin hem de toplumumuzun önünü açacak, geleceğine umut saçacak ve ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşıyacak katkılar sunacağına canı gönülden inanıyorum" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/erolozvar/status/1601221116969639939