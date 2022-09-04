YÖK Başkanı'ndan Ege Üniversitesi standına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz 2022 Ödül Törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve diğer paydaş üniversitelerin rektörleri katıldı.Ege Ajans / İZMİR (İGFA)- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST KARADENİZ' de Ege Üniversitesi standını ziyaret etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan üniversitelerin stantlarında sergilenen çalışmaları inceledi.

Ege Üniversitesi standını da ziyaret eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’a, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak eşlik etti. Egeli akademisyen ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Prof. Dr. Özvar, proje ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’a ziyarette Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak eşlik etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Ege Üniversitesi standında yer alan “Oğuz İnsansız Kara Aracı”, “Umay Yüksek İrtifa Roketi”, “İleri Kategori Sualtı Sistemleri Karaburun”, “İnsansız Deniz Aracı – MV Savarona 2”, “İnsansız Hava Aracı – Gökyaran” ve “Biomanus– Üst Ekstremite Ampute Bireyler için Gelişmiş Kol Protezi” hakkında bilgiler aldı. Bilim ve teknoloji odaklı çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı ve proje ekiplerini tebrik eden Prof. Dr. Özvar, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek vermesi ile yerli ve milli üretimi artırmak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a ve öğrencilerine çok teşekkür ediyor, katkılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

“EÜ STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ”

Ege Üniversitesi standının yoğun ilgi görmesi ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitede oluşturulan bilimsel ekosistemin çıktılarını Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi olan TEKNOFEST’te sergilemenin kendileri için onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesinin standını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’da ziyaret ederek, Egeli bilim ve teknoloji ekibinin projelerini inceledi. Rektör Budak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen "Üniversiteler İstişare Toplantısı ve Yemeği"ne de katıldı.