Yoğun yağışa karşı Sakarya Büyükşehir teyakkuz halinde
Büyükşehir Belediyesi, 8 Haziran Çarşamba günü (bugün) akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun yağıştan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmesi için sahada teyakkuz halinde olduğu belirtildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 8 Haziran Çarşamba günü (bugün) akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca ve Arifiye ilçelerinde beklenen yoğun yağışa karşı ekipler bölgede ekipmanlarıyla birlikte teyakkuz haline geçti.
ALO 185 Çağrı Merkezi her zaman yanınızda
Yapılan açıklamada, “ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 8 Haziran Çarşamba günü şehrimizde kuvvetli yağış ile birlikte sel, su baskını ve dolu yağışı beklenmektedir. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak ve dolu yağışında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Özellikle Sakarya Valiliği tarafından belirtilen 5 ilçemizde personelimiz eksiksiz bir şekilde teyakkuz halinde. Olumsuz durumlarda vatandaşlarımızın yanında olabilmek için bize ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.
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