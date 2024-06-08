YKS’de TYT maratonu tamamlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) sona erdi. Sınava giren adaylar Herkes Duysun mikrofonuna TYT’yi değerlendirdi.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) sona erdi. Bu kapsamda sınavdan çıkan öğrenciler, Herkes Duysun muhabirine TYT’yi değerlendirdi.

Saat 10.15'te başlayan ve 3 milyon 120 bin 878 adayın katılım sağladığı TYT, sona erdi.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

Sınavdan çıkan öğrenciler, sınavın genel olarak kolay olduğunu belirterek, en çok matematik sorularında zorlandıklarını söylediler.

Geçen senede YKS’ye girdiğini söyleyen bir öğrenci, bu seneki sınavın geçen seneye göre daha kolay olduğunu belirtti. Öğrenci, “En çok matematik sorularında zorlandım. 90 soru çözdüm ve 65 net bekliyorum.” dedi.