Son Dakika

YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücreti Kütahya Belediyesi'nden

GÜNDEM 02.02.2024, 16:24
YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücreti Kütahya Belediyesi'nden

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'da ikamet eden ve üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Kütahya Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı. Başkan Işık, “Açıkladığımız her proje sürekliliği olan projedir. Bundan sonra her yıl öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini karşılamaya devam edeceğiz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle örnek gösterilen Kütahya Belediyesi, Emekli Destek Projesinin ardından üniversite sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren yeni bir müjdeyi daha duyurdu. Başkan Prof. Dr. Alim Işık tarafından açıklanan Eğitime Destek Projesi kapsamında, şehirde üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretleri, Kütahya Belediyesi tarafından karşılanacak. Kütahya'da ikamet eden, lise ve dengi okulların son sınıfında okuyan, 25 yaşını geçmemiş, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve herhangi bir işte çalışmayan bütün öğrenciler bu imkandan faydalanabilecek. Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin, sınav ücretlerini yatırdıktan sonra ÖSYM Başvuru Belgeleri ile birlikte Kütahya Belediyesi'ne ve kurumsal web sayfasına açılacak özel platforma müracaat etmeleri yeterli olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mızın değerli basın mensupları öncelikle basın toplantımıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim, sefa geldiniz hoş geldiniz. İlkini geçen hafta yaptığımız ilk basın toplantımızda emeklilere destek projemizi açıklamıştık. O günden bugüne emeklilerimizin uzaktan ve yakından gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Dün itibariyle emeklilerimizin başvurularını almaya başladık, ay sonuna kadar devam edecek. İlk gün itibariyle dün toplamda 802 emeklimiz bu projeye başvurdular, bunların bir kısmı bizzat gelerek bir kısmı da belediyemizin açmış olduğu resmi internet sitesindeki platformdan başvurularını yaptılar. Onların durumlarını değerlendirip en kısa zamanda bahsettiğimiz destekleri 1500 TL nakit destek, %50 oranında su indirimi ve %25 oranında sosyal tesislerimizden indirimli şartlarımıza uyan emeklilerimize destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“AÇIKLADIĞIMIZ HER PROJE SÜREKLİLİĞİ OLAN PROJEDİR”

Açıklanan projelerin sürekliliği olduğunu ve bundan sonra da her yıl öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin karşılanacağını söyleyen Başkan Işık, “Bugün de eğitime destek projemiz kapsamında yeni bir desteği sizlere açıklamak ve kamuoyu ile paylaşmak için bir aradayız. 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar Kütahya’mızda bereket paylaştıkça çoğalacak diyerek hizmetlerimizi sürdürdük ve görev süremiz boyunca eğitime destek projemiz kapsamında; ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki toplam 8 bin 972 öğrencimize yani yaklaşık 9 bin öğrencimize nakit kırtasiye desteği verdik. En son yıl 2023 ve 2024 yıllarını kapsayacak şekilde bir ailede bir öğrenci varsa 500 TL, 2 öğrenci varsa 750 TL ve ilave her öğrenci başına 250 TL ek olmak üzere desteklerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca 9 bin 480 öğrencimize yaklaşık 9 bin 500 öğrencimize ulaşım desteği adı altında kent içi toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere, öğrenci başına aylık 44 biniş yani 22 gidiş 22 geliş olacak şekilde okul günlerini kapsayan süreçte kullanmaları üzere, toplam 417 bin 140 biniş ücretini belediyemiz bütçesinden karşılayarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ve öğrencilerimize destek verdik. İlimizde eğitimlerini sürdüren anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağındaki toplam 32 bin 788 öğrencimize yani yaklaşık 33 bin öğrencimizin tamamına sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, bilgilendirme ve kırtasiye malzemeleri setimizi tek tek okullarına giderek öğrencilerimize ulaştırdık. Hem öğrencilerimize hem ailelerimize teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bilindiği gibi 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle yani dün itibariyle üniversiteye girecek olan öğrencilerimizle ilgili ÖSYM kayıtları almaya başladı. Bugün sabahta ulusal basında üniversite öğrencilerimizin sınav harçlarının 115 TL’den 295 TL’ye çıkartıldığı yani yaklaşık 0 oranında zam yapıldığıyla ilgili haberler kamuoyuna duyuruldu. Dolayısıyla biz de bugün sizleri bu amaçla çağırdık, şehrimizde üniversite sınavına giremeyen öğrencimizin olmaması için sınava girecek ve ikametgâhları şehrimizde olan ve 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) geçiş sınavlarına yani TYT-AYT ve YDT sınavlarına katılacak öğrencilerimizin sınav başvuru ücretleri Kütahya Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Verilecek olan destekten lise ve dengi okulların son sınıfında okuyan 25 yaşını doldurmamış yani geçmemiş çünkü 2-3 defa girenler de var, belli bir yaş sınırı var. Bir de Açık Öğretime girenleri düşünerek sadece ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına ilk kez veya ilk haklarını kullanacak, girememiş öğrencilerimize olmak üzere herhangi bir yüksek öğretim kurumunda kaydı bulunmayan yani girmiş tekrar ikinci kez girecek olanlara veremeyeceğiz. Ve herhangi bir işte çalışmayan bütün öğrencilerimizi bu destekten faydalandıracağız. Destekten faydalanabilmek için öğrencilerimizin sınav ücretlerini yatırdıktan sonra ÖSYM başvuru belgeleriyle birlikte Kütahya Belediyemize doğrudan ya da kurumsal web sayfamızda açacağımız özel platforma müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Dolayısıyla biz onların ücretlerini aktararak bu desteğimizi de yapmış olacağız. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız sloganımızın altında yaptıklarımızı sadece bu başlıkla ilgili olmak üzere ve ilkokul ve lise çağındaki öğrencilerimizle ilgili olmak üzere sizlerle paylaştık. Üniversite öğrencilerimize yaptığımız desteği ayrıca biliyorsunuz onu da inşallah başka bir proje kapsamında ayrıca sizlerle paylaşırız. Bu şehrin çocuklarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak üzere ailelerin gelir durumlarına bakmaksızın belediyemizin desteğinin sürekli yanlarında olmasını sağlayacak bir yeni projemizi daha sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Allah nasip ederse biz görevde olduğumuz sürece aynı destekler tekrarlanacak. Bir taahhüdümüzü sadece seçim öncesi veya görev dönemimizin bir dönemle kısıtlı olduğunu düşünerek yapmıyoruz. Açıkladığımız her proje sürekliliği olan projedir. Bundan sonra her yıl öğrencilerimizin aynı şekilde sınava gireceklere verilecek destek devam edecektir. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 63
2. Fenerbahçe 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 23 27
14. Alanyaspor 23 27
15. Samsunspor 24 26
16. Karagümrük 24 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Sakaryaspor 21 36
5. Bodrumspor 20 35
6. Ahlatçı Çorum FK 20 34
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 22 36
7. M. United 22 35
8. Newcastle 22 32
9. Brighton 22 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Bournemouth 21 26
13. Fulham 22 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 22 55
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 22 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 23 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6