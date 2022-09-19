YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Adayların sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebildiği kaydedilirken, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği duyuruldu.

Kurumdan yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.