YKS'de 'ek tercih' zamanı

YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin 13 Eylül'e kadar yapılacağını duyurdu.

Adayların 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendilerinin yapacaklarını kaydetti.

Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona ereceği öğrenildi.