YKS cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ulaşılabiliyor.

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