YKS başarısına DEÜ teşviği

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) dereceye girerek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencileri ödüllendirecek. DEÜ’yü tercih edecek öğrencilere birçok burs programı kapsamında 4 yıl geri ödemesiz burs, ücretsiz yemek, barınma imkanı ile startup şirket kurma desteği sağlanacak.İZMİR (İGFA) -Yetkin akademik kadroları, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarındanbirisi olan DokuzEylül Araştırma Üniversitesi (DEÜ),2023 YKS sonuçlarında yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak belirlenen yüzdelere giren ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde destek vermek amacıyla karşılıksız burs ve Üniversitenin bazı imkanlarından ücretsiz faydalanma hakkı sunacağını bildirdi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni seçen öğrencilere, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı burslarının yanı sıra; Üniversite olarak da burs olanakları sunacaklarını belirterek, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda bu yıl ilk 100’e girerek Araştırma Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize, bursun yanında olanaklarından ücretsiz yararlanma fırsatı sunacağız.İlk 100’deki öğrencilerimiz aylık 5.000 Türk lirası burs ödemesi, Üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama ve yemekhanelerimizde ücretsiz öğle yemeği olanaklarından faydalanacak” dedi.

BAŞARIYA YELKEN AÇAN KADINLARA BURS İMKANI

Rektör Hotar, “Araştırma Üniversitemizin Denizcilik Bölümlerini seçecek kız öğrencilerimizin; azmi, özverisi ve potansiyeli ile denizlerdeki kariyerlerinde fark yaratacağına inanıyoruz. Bu sebeple başlattığımız ‘Başarıya Yelken Açan Kadınlar’ burs programında,2023 YKS’deilk 75 bin sıralamasına giren kadın denizcilerimize 4 yıl boyunca aylık 4.000 TL burs imkanı sunacağız”bilgisini paylaştı.

Rektör Hotar, DEÜ’nün geleceğin yetkin mühendislerini de beklediğini belirterek, “Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, uluslararası standartlarda akredite edilmiş programları; Endüstri 4.0 ve Savunma Sanayiine yönelik TUSAŞ gibi önemli kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. YKS 2023’te ilk 100’e giren ve Mühendislik Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize, startup şirket kurma desteği sağlayacağız.Geleceğin başarılı mühendislerine öğrencilik yaşamlarında tüm desteği vereceğiz”diye konuştu.