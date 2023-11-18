Yılmaz Büyükerşen İzmir'de Ecevit'i anlattı

Türk siyasetinin örnek lideri, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in 17. ölüm yıldönümü anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğin moderatörlüğünü eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan yaparken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de Bülent Ecevit ile ilgili anılarını anlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) üçüncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in 17. ölüm yıldönümü anısına düzenlenen “Anılarda Bülent Ecevit” söyleşisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. Ümit Tunçağ’ın sunuculuğunu yaptığı, eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın moderatörlük görevini üstlendiği söyleşiye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci, yazar, şair ve çevirmen olan merhum Bülent Ecevit için düzenlenen program kendi sesinden bir şiirin dinletilmesiyle başladı.

Etkinlikteki açılış konuşmasını ev sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Sözlerine “Türkiye siyasetinin en değerli isimlerinden biri olan geçmiş Genel Başkanımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” diye başlayan Başkan Tunç Soyer, Ecevit’in icraatlarının arkasında aynı zamanda bir fikir insanı olmasının yattığını belirtti.

Ecevit ile nasıl tanıştığını anlatarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise kendisinin yürüttüğü siyasi yol haritası ile ilgili İzmirliler ile düşüncelerini paylaştı. Başkan Büyükerşen “Türk siyasetinin en dürüst, en ahlaklı liderlerinden birisiydi. Nezaketi, samimiyeti ve liderliği ile hepimize yol göstermiştir” dedi.

Etkinlik rahmetli Ecevit’in şiirlerinin dinletisi ile sona erdi.