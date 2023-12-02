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Yılmaz Büyükerşen'i duygulandıran ziyaret

GÜNDEM 02.12.2023, 19:00
Yılmaz Büyükerşen'i duygulandıran ziyaret

Büyükerşen’in kurduğu Anadolu Üniversitesi İÇEM’den mezun olan ve doğuştan işitme engelli bir birey olarak Türkiye’de ilk kez mühendislik alanında doktorasını tamamlayan Burak Uyanık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükerşen, “Hayatımın en gurur duyduğum, en mutlu olduğum anını yaşıyorum.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen’in akademik yaşamı sırasında kurduğu Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) mezunu olan bilgisayar mühendisi Dr. Burak Uyanık ve eşi Gizem Son Uyanık, Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

23 Kasım’da Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora tez savunma sınavını başarıyla tamamlayan ve Türkiye’de ilk kez doğuştan işitme engelli bir birey olarak mühendislik alanında doktor unvanını alan Burak Uyanık, kendisine bu yolu açan Büyükerşen’e teşekkür etti. İÇEM ile başlayan eğitim hayatında TÜBİTAK projelerinde de çalıştığını belirten Dr. Uyanık, “İÇEM ile başladığım eğitim hayatımda bugün doktorasını yapmış bir bilgisayar mühendisi olarak karşınızdayım. Size çok teşekkür ederim Hocam.” dedi.  

Bu sözler karşısında duygulanan Büyükerşen, “Benim en gurur duyduğum, en sevindiğim anlardan biridir şu an. Hayatımın en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Benim kurduğum İÇEM’de eğitim alıp yetişen işitme engelli bu yakışıklı delikanlı, sadece mühendislik tahsili yapmakla kalmayıp doktorasını da yaptı. Bundan daha büyük bir sevinç vesilesi olabilir mi? Çok duygulandım, çok mutlu oldum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dr. Burak Uyanık, Büyükerşen’e kendisinin yaptığı ve içerisinde İÇEM’in binası ile Atatürk portresinin olduğu teraryum hediye etti. Gizem Son Uyanık da kaleme aldığı “-2’den Başlayan Hayat” adlı kitabını imzalayarak Büyükerşen’e takdim etti.

Büyükerşen’in de çeşitli hediyeler takdiminde bulunduğu ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

 

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