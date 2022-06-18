Yıllar sonra gelen babalığı kutladılar

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Babalar Günü dolayısıyla hastaları ile birlikte anlamlı bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Kutlamada; uzun süre baba olmayı bekleyen babalar, 40-50 yaşından sonra baba olanlar, uzun bir süre erkek kısırlığı tedavisi görüp tek embriyo sayesinde baba olanlar, genetik sorunlar sonucu sürekli bebek sahibi olamayan babalar, şu anda eşi hamile olup baba olmaya gün sayan baba adayları, eşi 4 saat önce doğum yapan heyecanlı taze baba; babalığa giden yolda ‘Geleceğimiz Çocuklarımızdır’ ilkesi ile bir araya geldi. Mutluluk gözyaşlarının sel olup aktığı, sohbetlerin edildiği, çocukların kaynaştığı güzel bir Babalar Günü kutlaması yapıldı.

Kutlamaya katılan hastaların çocuk sahibi olmaya çalışırken yaşadıkları, hikayeleri hepsi birbirinden özeldi. İşte bin bir zorlukla, mücadele ile baba olanlar:

21 YIL SONRA İLK BABALAR GÜNÜ HEYECANI

21 yıllık evli Gülseren-Sedat Çelebi çifti, defalarca başarısız tüp bebek denemelerine rağmen hiç pes etmedi. Bıkmadan usanmadan 21 yıl boyunca çocuklarını kucaklarına almak için mücadele verip bu anlamlı güne 10 günlük bebekleri ile birlikte katıldı. Sedat Çelebi, ilk Babalar Günü heyecanını doktoru, ekibi ve tüm çocuk sahibi ailelerle paylaştı. 21 yıl sonra baba olan Sedat Çelebi, doktoruna sarılarak; “Bu duygu anlatılamaz, yaşanır” diyerek teşekkür etti.

ULTRASON FOTOĞRAFIYLA İLK BABALAR GÜNÜNÜ KUTLADI

17 yıllık evli Hatice-Erol Yurtlu ise sayısız aşılama tedavisinin ardından 2 başarısız tüp bebek tedavisi görmüştü. Yine de anne-babalığı tadamamıştı. Prof. Dr. Gökalp Öner’in ilk denemesinde ‘Genetik tanılı tüp bebek’ yapıp 5 yumurtadan tek altın embriyo ile hamilelik gerçekleşti. Yurtlu çifti, kız bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlar. Erol Yurtlu ilk Babalar Günü’nü henüz anne karnında olan kızının ultrason fotoğraflarına bakarak kutladı.

GENETİK TANILI TÜP BEBEK TEDAVİSİ İLE GELEN MUTLU SON

Tuğba-Murat Şanlı da çok mücadele vermiş çiftlerden. 12 yıllık evli olan Şanlı çifti dış merkezde 3 başarısız tüp bebek tedavisi gördü. 4. tüp bebek denemesi öncesinde daha önceki başarısız tedavileri göz önünde bulundurarak ‘Genetik tanılı tüp bebek’ uygulanarak Prof. Dr. Gökalp Öner’in ilk denemesinde gebelik elde edildi. Şanlı Ailesi, Babalar Günü kutlamasına kızları ile gelerek mutluluklarını paylaştı.

15 YILIN ARDINDAN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLAR

Yeter-Mehmet Sondaç çifti15 yıllık evli. 8 aşılama ve 2 başarısız tüp bebek öyküsü ile geldiklerinde kendilerine histereskopi yapılarak rahim gebeliğe hazırlandı ve ayrıca tüp bebek tedavisine geçilmeden tüm yeni teknolojik tedavilerin gerekli olanları uygulanarak başarılı bir hamilelik elde edildi. Çocuklarını kucaklarına alacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Sondaç Ailesi de ilk Babalar Günü’nü ultrason fotoğrafıyla kutladı.

EVLATLIK İÇİN BAŞVURDULAR, DOĞAL YOLLARDAN KIZLARI OLDU

11 yıllık evli olan Bircan-Ali Kılıç çifti, defalarca aşılamanın ardından 4 defa tüp bebek tedavisi yaptırdı. Bu tedavilerden sonra kendilerine; “Ağzınızla kuş tutsanız sizin normal yoldan çocuğunuz olmaz ancak 20 defa denerseniz belki bir defasında başarı elde edersiniz. Bu da maddi-manevi çok sabır gerektirir” denildi. Çiftin morali bozuldu, dünyaları başlarına yıkıldı ve evlatlık almaya karar verdiler. Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvurdular. Evlat sahibi olmalarında bir sakınca olmadığı kararı kendilerine verildiğinde çok mutlu oldular. Evlatlarına kavuşacakları günü beklemeye başladılar. Bu arada da ‘Aklımızda kalmasın, nasılsa bekliyoruz’ diyerek son bir kez doktor kontrolünden geçmeye karar verdiler. Prof. Dr. Gökalp Öner’e geldiklerinde yapılan muayenede rahimin tek boynuz rahim olduğu saptandı. Histereskopi ile düzeltilerek rahim gebeliğe hazırlandı fakat aile psikolojik olarak hiç iyi olmadığı için vitamin verilerek uzun bir tatile çıkmaları önerildi. Aile gerçekten Prof. Dr. Gökalp Öner’in tavsiyelerini dinleyerek uzun bir tatile çıktı ve tatilden hamile olarak döndü. Fakat aile bunun farkında değildi çünkü Bircan Hanım normal adet gördüğü için durumundan hiç şüphelenmedi. 1 ay sonra adet olmayınca test yaptırdı ve mucizevi bir şekilde 8 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Bebeğinin kalp atışlarını duyduklarında ise aynı anda hem ağlayıp hem çığlık atıyorlardı. Adeta bir bayram havası yaşandı. Sıkı bir gebelik takibi sonucunda kızlarını sağlıkla kucaklarına aldılar. Ali Kılıç; “Bize verilecek olan evlatlık bebeğimiz de15 aylık kız bebekti. Kendi çocuğumuz da kız oldu. Kız babası olmak muhteşem bir duygu. Baba olamayacaksın demişlerdi, şimdi kızım en yakın arkadaşım olacak. Çok mutluyum. Her günüm ayrı bir heyecanla geçiyor” dedi.

“HER ENGELİ AŞTIM AMA ÇOCUK SAHİBİ OLAMIYORUM” DEDİ, İKİZLERİ OLDU

Hümeyra-Erkan Adabaş, 8 yıllık evli. Hümeyra Adabaş, skolyoz hastası olduğundan çocukluğundan bu yana sayısız ameliyat geçirip sağlığına kavuştuktan sonra evlendi. Her evli çift gibi çocuk sahibi olmak istediler fakat kendilerine tedaviye başlanamayacağını söylendi. Çift Prof. Dr. Gökalp Öner’e başvurduğunda “Her engelli aştım ama çocuk sahibi olamıyorum, bu engeli aşamadım” dedi. Prof. Dr. Gökalp Öner de; “Sabırlı olacaksınız, uzun bir yola çıkacağız, birbirimize güveneceğiz” diyerek tedaviye başladı ve ikiz hamilelik elde edildi. Skolyoz hastası olduğu için gebelik süreci yakın takip edilerek çocuklarını sağlıkla kucaklarına aldılar. Erkan Adabaş, “Hocam sabırlı olacaksınız demişti, sabrettik, bir değil iki çocuğumuz oldu. Çok mutluyuz, bu mutluluğun tarifi yok!” dedi.