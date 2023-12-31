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Yılın şanslısı... 3550054!

GÜNDEM 31.12.2023, 23:27
Yılın şanslısı... 3550054!

400 milyon TL'lik Milli Piyango'da büyük ikramiye sonucu belli oldu. Hangi bilete hangi ikramiye? İşte sıralı tam liste...İSTANBUL (İGFA) - İŞTE 400 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRAN ŞANSLI NUMARA

3550054

AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR

2 ve 7

40 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

6815815, 1367224

4 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0848964,0962537,1932951,2691904,3246808,5663469,6396573,8315790,9044210,9727348

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282
3987572 4687991 5695873 1769438 2896808 2998642 3029102
3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873 6117541
6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239
9048347 9997275

750.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0007938 0029854 0063829 0318598 0555832 0588549 0889011 0962413 0967228 2104829 0007938 0029854 0063829 0318598 0555832 0588549 0889011 0962413 0967228 2104829 2190004 2993257 3248160 3285995 4390389 5236059 5779431 5846509 5910889 6407601 6427047 6430455 6785317 7202227 7300600 9114074 9118547 9427671 9538064 9582819

75.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0172010 0469409 0492152 0498495 0580930 0674724 0682952 0704533 0727435 0883826 0172010 0469409 0492152 0498495 0580930 0674724 0682952 0704533 0727435 0883826 0935982 0949618 1115796 1123327 1276622 1546379 1674044 2160978 2384794 2405512 2635412 2642178 2763613 2936992 2937496 2939123 3067549 3280304 3331153 3420780 3433228 3583578 3658043 3747336 3769681 3773976 3776015 4035716 4235626 4239921 4276506 4305038 4655571 4672061 4702319 4703568 4772475 5209794 5397769 5479142 5517962 5831486 5914619 6081563 6153420 6410379 6418512 6909665 6922665 7076766 7192692 7232284 7273365 7293639 7309449 7466112 7636839 7796595 7826759 7974888 8164082 8532210 8553411 8563303 8732259 8882805 8960803 9061890 9304779 9615564

15 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0069127,0077646,0083768,0179851,0358693,0421705,0483846,0513704,0525615,0546215,0619375,0625302,0772810,0860362,0873740,0906325,0970346,1006763,1188685,1201514,1204439,1255244,1480628,1498995,1626703,1691169,1691513,1705175,1741497,1748878,1945447,1960520,1996086,2022997,2145234,2174335,2241927,2312784,2448683,2450721,2485194,2511756,2657069,2700212,2741265,2830789,2844616,2863727,2901849,2932109,2991996,3100016,3105836,3185117,3206131,3346708,3376115,3381718,3412599,3520753,3530458,3555076,3576872,3724774,3754017,3775343,3777120,3803619,3825182,3961177,3979739,4055412,4100926,4277673,4480728,4497575,4568709,4723905,4808096,4830412,4845941,4871993,4979755,5043916,5128257,5162025,5176248,5188864,5240900,5352872,5539705,5582584,5635583,5642223,5651737,5694371,5821607,5923529,5947531,5963767,5988384,5993572,6085871,6225852,6309811,6315103,6392885,6407499,6500152,6556767,6571994,6573175,6601705,6653654,6723673,6827682,6834503,6834823,7048597,7238081,7295019,7367770,7378348,7381263,7427276,7587745,7734799,7789829,7807700,7960932,7975273,7996068,8044207,8076264,8084568,8089164,8093468,8115569,8171139,8249220,8325726,8344233,8392345,8425181,8444729,8481129,8509499,8542544,8552323,8600134,8605991,8606308,8631648,8706984,8740295,8755346,8841791,8867320,8900781,8945769,9153871,9305830,9307634,9318549,9334555,9399802,9407890,9487093,9694974,9882236

8 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

365753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403, 672103, 517361, 703251, 606080, 802640, 690765, 361921, 961243, 959099, 384953, 505180, 667289, 370504, 911892, 102459, 233329, 227827, 075280, 999934, 274929, 198469, 316620, 246797, 881463, 801686, 117394, 779895, 4557298, 078807

5000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

00175 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831 93354, 96455, 98329, 98772

3000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

1200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

030,804,880,970,599,971,752,308,196,520,912,816,974,650,720,772,464,296,316,367

800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

72, 02, 48, 12, 61, 46, 57

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
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15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
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18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
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1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
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18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
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1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
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