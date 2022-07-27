Yılın ilk yarısında trafikte 10 milyondan fazla ceza yedik!

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımına bakıldığında yılın ilk yarısında yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 10 milyon 267 bin 990 ceza kesildiği saptandı.İSTANBUL (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 226 bin 793 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 88 bin 223’ünün sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği görüldü.

Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi.

Bu kazalarda 920 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 127 bin 619 kişi ise yaralandı.

Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 10 milyon 267 bin 990 ceza kesildiği saptandı.

En çok trafik cezasının ise 8 milyon 417 bin 176 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.