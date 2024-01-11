Yılın ilk görüşmesi gerçekleşiyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi bugün saat 15.00'te yapılacak.ANKARA (İGFA) - İki lider, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerinin çalışmalarını ele alacak. Yılın ilk görüşmesini gerçekleştirecek olan liderler, Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek ortak adaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
Seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları istişare edilecek.
Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek.
Erdoğan, bölgede barışın ve sükunetin tesisi için Türkiye'nin attığı adımları Bahçeli ile paylaşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.
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