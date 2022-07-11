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Yıldırım hızıyla temizlik çalışması
GÜNDEM 11.07.2022, 13:40
Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki kurban kesim yerlerini bayramda da temizleyip dezenfekte ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı mesaisi sürüyor.
İlçenin 15 farklı noktasında kurulan kurban kesim yerlerini vatandaşların kullanımına uygun hale getiren Yıldırım Belediyesi, bayramda da gerekli hijyeni sağlamak amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirip dezenfekte işlemlerine devam ediyor.
İlçe genelinde pis koku ve kötü görüntünün önüne geçmek için gündüz ve gece vardiyasıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten temizlik ekipleri, kesim alanlarının bayram boyunca düzenli olarak temizlenmeye devam edileceği bildirdi.
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