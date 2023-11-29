Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
İYİ Parti 5 ilde 12 ilçe adayını açıkladı... Bursa, Adana, Sakarya, Aydın ve Edirne adayları belli oldu
Yıldırım'da uyumayan kütüphane lodosa dayanamadı
GÜNDEM 29.11.2023, 13:12
Bursa Yıldırım’da yoğun ziyaretçisi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin çatısı, lodosa yenik düştü. Kütüphanenin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi.Esmanur GÜLBAHAR - Emirhan AKGÜL - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’da gece saatlerinde başlayan ve saatte 100 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi, Sinandede Caddesi üzerinde bulunan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin çatısı uçtu.
Çatı parçalarının toplanması için olay yerine kepçe araç yönlendirilirken, çatı parçalarının aşağı sarkmaya devam ettiği ve etrafta bir güvenlik şeridinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|34
|2. Galatasaray
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|13
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Antalyaspor
|13
|19
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Rizespor
|13
|18
|10. Hatayspor
|13
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Sivasspor
|13
|15
|13. Gaziantep FK
|13
|15
|14. Karagümrük
|13
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|13
|13
|17. Başakşehir
|13
|12
|18. Alanyaspor
|13
|10
|19. Samsunspor
|13
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|33
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Göztepe
|13
|23
|5. Gençlerbirliği
|13
|23
|6. Bodrumspor
|13
|21
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|13
|19
|9. Ahlatçı Çorum FK
|13
|17
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|13
|16
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|13
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|13
|24
|7. Newcastle
|13
|23
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|13
|13
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|13
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|35
|2. Girona
|14
|35
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|14
|25
|6. Real Sociedad
|14
|25
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Getafe
|14
|19
|9. Valencia
|14
|19
|10. Rayo Vallecano
|14
|19
|11. Las Palmas
|14
|18
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|14
|14
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|13
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü