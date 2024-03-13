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Yıldırım'da nasıl bir rekabet olacak?

Herkes Duysun TV'de Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin bugünkü konuğu Saadet Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Abdullah Kocamaz oluyor.M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUNBURSA

GÜNDEM 13.03.2024, 15:19
Yıldırım'da nasıl bir rekabet olacak?

Herkes Duysun TV'de Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin bugünkü konuğu Saadet Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Abdullah Kocamaz oluyor.

M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 31 Mart'ta Bursa ve ilçelerinde seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Adaylar projelerini seçmenlerle paylaşıyor. Bursa'da gözlerin çevrileceği ilçelerden birisi de Yıldırım.

Bursa doğumlu olduğunu söyleyen Abdullah Kocamaz "2013'de programlarına katılıp yavaş yavaş Saadet Partisi'nin içine girdik. Teşkilatın içinden geldik. Şahsım adına aday olmadım. Partim beni aday yaptı. Yıldırımı tek başımıza yönetemeyiz. eşkilatımız güçlü çaılışıyor" Dedi.

GENÇLERDEN DESTEK VAR

Gençlerin desteğini aldığını dile getiren Abdullah Kocamaz "Gençler noktasından çok olumluyuz. Gençlik hareketi olacak bunu biliyorum. Büyükşehir adayımız benden küçük. Bu bize moral katıyor. Genç işi olacak. Belli yaş profili adaydan sıkıldık diyor bize gençler moralimiz böyle daha fazla yükseliyor." Dedi.

"VATADANDAŞLARIN İSTEKLERİ ÇOK MASUM"

Vatandaşın isteklerine değinen Kocamaz "İnsanlar kibirden bunalmış. İnsanlar samimiyeti özlemiş. Kimse ile bir kavgamız yok. Samimiyet arıyor vatandaş. Proje bile sormuyor. Yanımıza gelecek misiniz? seçildikten sonra bizleri ziyaret edecek misiniz? diyor. İstekleri çok masum, bizlerle oturun. Şu süreçte vatandaştan sadece dert dinledik. Dertlerini dinledik, projelerimizi bile anlatamadık." Dedi.

"YILDIRIM'I YAŞANILABİLİR BİR YER YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin en büyük sorununun deprem olduğunu söyleyen Abdullah Kocamaz "Depremden sonra o bölgeye gittik. ekiplerle hizmet verdik. Çok ciddi bir yıkım vardı. 'Türkiye'de deprem olacak' nerede diye sormayın ama olacak. Tarih boyu Bursa'da 150-200 yılda bir deprem olmuş. Kötüyü anmayalım ama bu doğa olayı. Bursa'da deprem olsa 700 bin nüfuslu ilçe'de Yıldırım'da çok kayıp yaşarız. Bu şehri en baştan çizip yaşamamız lazım. Yıldırım çok büyük ama çok dağınık. Kaçak yapı da var. Seçilirsek kentsel dönüşüm yapacağız. Bu dönem yapamayız, kimse yapamaz zaten öyle bir vaad vermesin imkansız çünkü. Ama baştan yapacağız. Kentsel dönüşüm kolay değil biliyoruz. Bir yerden başlayacağız. Yıldırım'ı yaşanılabilir bir yer yapacağız." Dedi.

"SOSYAL KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Sosyal Konut Projesini hayata geçirmek istediğini söyleyen Abdullah Kocamaz "Fiyatlar çok pahalı. Biz Sosyal konut projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Belediye'nin arsalarına binalar dikeceğiz. Bunu hayata geçireceğiz. Bir sosyal konutun 1.2 Miylon civarı olarak hesapladık. Kiracı olacan hemşirelerimize tabii ki Yıldırım'da oturan vatandaşlarımıza bu projeyi yapacağız inşallah."

"GENÇLER BİZDEN UMUT İSTİYOR"

Aylin Tekir'in gençler sizlerden ne istiyor sorusuna yanıt veren Kocamaz "Gençler bizden umut istiyor. Gençlerin gözünde ki ferin söndüğünü görüyoruz. Gençlerle konuşuyoruz biraz güldürmeye çalışıyoruz. Ekstra proje talepleri bile yok." Dedi.

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