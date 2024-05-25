Son Dakika

Yıldırım'da Erguvan Bayramı kutlandı

Yıldırım Belediyesi, Bursa'da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı’nda düzenlediği ‘Emir Sultan’ın İzinde 3 Geleneksel Erguvan Bayramı’ etkinlikleriyle yaşatıyor

GÜNDEM 25.05.2024, 12:14
Yıldırım'da Erguvan Bayramı kutlandı

Yıldırım Belediyesi, Bursa'da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı’nda düzenlediği ‘Emir Sultan’ın İzinde 3. Geleneksel Erguvan Bayramı’ etkinlikleriyle yaşatıyor.BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediyesi, 14’üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı gerçekleştirdiği Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşattı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel Erguvan Bayramı, Emirsultan Cami’sinde yapılan Evrad-ı Şerif ve dualar ile başladı. Kılınan cuma namazından sonra Emirsultan Meydanı'nda program düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan’ı anmak ve Bursa’nın değerlerini yaşatmak adına düzenlediği etkinliklere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda basın mensubu ile davetli katıldı.

YILDIRIM’DA GELENEK BOZULMADI

Emir Sultan Hazretleri’nin her yıl erguvan döneminde, medeniyet coğrafyamızın dört bir yanından gelen sevenleriyle buluşması ile başlayan geleneğin, vefatının ardından da sevenleri tarafından yüzyıllar boyunca devam ettirildiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Emir Sultan Hazretleri’ni yad ediyor ve onunla özdeşleşen ‘Erguvan Bayramı’nı Yıldırım’da yaşatıyoruz. Erguvan Faslı Bursa’mızın kültürünün ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. Erguvan birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Erguvan bahardır, berekettir, paylaşmaktır, hoşgörüdür. Erguvan bayramımız kutlu olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” sözlerini kaydetti.

‘YILDIRIM BURSA’NIN FETİH KAPISIDIR’

Ulu Çınar Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapmış olan Bursa’nın tarihiyle, kültürüyle ve manevi iklimiyle birlikte medeniyetimizin en kadim şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Türk İslam kültürünün tarihi şehirlerinin Anadolu’daki karşılığı da hiç şüphesiz ki yine Bursa’mızdır. Bursa’mız manevi tarihi, kültürel güzellikleriyle beraber Osmanlı’nın başkenti olmasıyla birlikte medeniyetimizi temsil eden en önemli şehirlerimizden biri. Yıldırım ilçemiz de Bursa’nın fetih kapısıdır. Yıldırım, 1. Bayezid’in şehri, Osmanlı’nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmet Han’ın şehridir. Yıldırım, Bursa’nın manevi mimarı Emir Sultan Hazretleri’nin şehridir. Bu kadim şehri, manevi ve tarihi bağlarından koparmadan geleceğe taşımak için samimiyet ve gayretle çalışıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, "Erguvan Bayramı geçmişten günümüze kadar taşıdığı anlamlarla Bursa'mızın önemli bir parçası olmuştur. Bursa’mız çiçeklerle süslenmiş bir şehirdir. Erguvan Bayramı sadece bir çiçeğin açması değildir. İnsanların bir araya gelmesi ile kalplerin birleştiği, dostluğun ve kardeşliğin simgesidir. Emirsultan Hazretleri’ni rahmetle anıyorum ve bu bayramın gelecek nesillerine aktarılmasına katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, ‘Emir Sultan Hazretleri ve Erguvan Faslı’ konulu sunum gerçekleştirdi. Program Eşrefi çorbası dağıtımıyla sona erdi. Bayram programı, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da yapılacak olan Bursalı Akif'in Mevlid tilaveti ile sona erecek.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 38 52
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Samsunspor 38 44
12. A.Demirspor 37 44
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 38 38
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 38 52
9. Valencia 37 48
10. Osasuna 38 47
11. Deportivo Alaves 37 45
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 38 21
20. Almeria 37 18