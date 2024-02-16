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Yıldırım'da bin 503 hak sahibine tapuları teslim edildi

GÜNDEM 16.02.2024, 13:06
Yıldırım'da bin 503 hak sahibine tapuları teslim edildi

Yıldırım Belediyesi, Karapınar Mahallesinde bin 503 hak sahibine imar parseli tapularını teslim etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Karapınar Mahallesi 1. Bölge Geri Dönüşüm ve İmar Uygulaması kapsamında, tapu çalışmalarını tamamlayarak bin 503 hak sahibine imar parseli tapularını teslim etti. Karapınar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Tapu Müdürü Enes Gezmiş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri Fuat Alpaslan, Süheyla Bülbül ve Şahin Biba, Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır ve hak sahipleri katıldı.

MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın Türkiye’deki 50 şehirden daha büyük bir ilçe olduğunu hatırlatarak, 5 yıldır çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları ile Yıldırımlıların mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Geride kalan 5 yıllık süreçte imar uygulamalarından kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan parklara, spor tesislerinden kütüphanelere, modern pazar alanlarından meydanlara kadar birçok önemli hizmetleri Yıldırım’a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Tüm bunları yaparken temel önceliğimiz ise Yıldırım’ın en önemli problemi olan imar, hisseli parsel ve mülkiyet sorununu çözmek oldu. Bu doğrultuda önemli adımlar atarak Türkiye'nin önünü açacak bir kanun düzenlemesine öncülük ettik. Akabinde başlattığımız imar uygulamalarıyla kısa sürede 10 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. Kısa süre içerisinde bu sayı 40 bine ulaşacak” dedi.

ŞEHİR KAZANIYOR

Yapılan uygulamalarının etkilerinin bugün itibarıyla tam olarak görülemeyebileceğini de hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bu çalışmalarımız mülkiyet problemini tamamen ortadan kaldıracak. Özellikle riskli alan diye tabir ettiğimiz bölgelerde yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamalarının önü açılacak. Bu, bu şehir için bir sessiz bir imar devrimdir. Sadece bugüne kadar yaptığımız uygulamalarla ilçemize 68 bin metrekare spor alanı, 36 bin metrekare sağlık alanı, 680 bin metrekare yeşil alanı, 93 bin metrekare sosyal ve kültürel alanı, 78 bin metrekare cami alanı ve 250 bin metrekare okul alanını bedelsiz olarak kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde toplam 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alan bulunduğunu bunun da 320 hektarlık kısmındaki planlama ve imar çalışmalarını 2109-2024 döneminde tamamladıklarını   aktaran Başkan Yılmaz, “Şimdi gayemiz, 515 hektarlık alandaki imar planı ve imar uygulaması çalışmalarını tamamlayarak beş yıllık dönem içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim etmiş olmak. Yıllardır çözüm bekleyen Karapınar Mahallesi’ndeki tapu çalışmalarımızı tamamlayarak, 1. ve 5. Bölge olarak adlandırılan 38 hektarlık alanda yaklaşık bin 503 malike ait imar uygulaması tapularını tescil ettirdik. İmar tapuları çıkan bölgede 1 adet camii alanı, toplam 23 bin metrekare, 6 adet okul alanı ve 34 bin metrekare yeşil alan elde edildi” dedi. Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.

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