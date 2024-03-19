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Yıldırım Belediyesi’nden okullara sportif destek

Yıldırım Belediyesi, Okul Sporları İlçe Şenlikleri’nin ilk etabında; ilçedeki 32 liseden 145 takımın katılımıyla bin 308 öğrenciyi basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, futsal, dart, satranç ve 3x3 basketbol branşlarında yapılan müsabakalarda buluşturdu.BURSA

GÜNDEM 19.03.2024, 15:29
Yıldırım Belediyesi’nden okullara sportif destek

Yıldırım Belediyesi, Okul Sporları İlçe Şenlikleri’nin ilk etabında; ilçedeki 32 liseden 145 takımın katılımıyla bin 308 öğrenciyi basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, futsal, dart, satranç ve 3x3 basketbol branşlarında yapılan müsabakalarda buluşturdu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü paydaşlığında Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri düzenlendi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen Okul Sporları İlçe Şenlikleri Ödül Töreni ve Malzeme Dağıtımı programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, okul müdürleri ve sporcular katıldı. Lise kategorisinde, 8 branşta yapılan 180 maçın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken yarışmaya katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Okul Sporları İlçe Şenlikleri’ne ortaokul kategorisinde katılan bin 944 sporcu önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek müsabakalarda kıyasıya yarışacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun ayrı bir önemi var. Bu nedenle Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana başta Bursa’nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere 22 spor tesisini hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de Yıldırım’ı sporda parlayan bir kent yapmak adına 8 yeni projemiz var. Onları da tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yıldırım spor yapan gençlerle daha güzel” dedi.

256 BİN 700 KİŞİYE SPOR VE EĞİTİM HİZMETİ

Gerçekleştirdikleri spor yatırımlarının meyvelerini gördüklerini aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “7’den 70’e herkesin spor yaptığı ve spor tesislerinden istifade edebildiği bir Yıldırım için çalışıyoruz. 2024 yılı itibariyle; lisanslı sporcu sayımız 4 bin 454 olurken sporcularımız 3 bin 421 madalya ve 197 kupa kazandı. 11 tesiste düzenlediğimiz yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 168 bin 162 çocuğa, sosyal sorumluluk projelerinde 32 bin 166 çocuğa, özel gereksinimli bin 561 çocuk ve ailesine, kadın spor merkezlerimizde 54 bin 811 kadına, toplamda ise 256 bin 700 vatandaşa spor ve eğitim hizmeti verdik. Yıldırım Kaymakamlığımız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz turnuva, Yıldırım’ın sporda geldiği noktayı ortaya koyması açısından son derece önemli. Turnuvaya katılım sağlayan okullarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum, dereceye girsin girmesin yarışmaya katılma cesareti gösteren evlatlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

SPOR KENTİ YILDIRIM

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, “19 Şubat’ta başlayıp 18 Mart’ta final maçıyla tamamlanan müsabakalara lise kademesinde 32 okuldan bin 308 sporcumuz katıldı. Öğrencilerimizi spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz müsabakalarda takım olma duygusunu deneyimleyen öğrencilerimizi kutluyorum.  Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri’nde bizlere destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yıldırım’ın her bölgesine spor tesisleri yaparak Yıldırım’ı adeta sporcu fabrikasına çeviren, 3 yıldır katılan tüm okullarımıza malzeme desteği veren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Gençlerimizi sporla buluşturmak adına ilçemizin dört bir yanını spor tesisleriyle donatan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum ve sporla kalan tüm gençlerimizi kutluyorum” sözlerini kaydetti. Program, katılımcılara kupa takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. 

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