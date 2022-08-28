Yıldırım Belediyesi'nden 'işsizliğe' karşı eğitim çözümü

Yıldırım Belediyesi’nin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin artırılması amacıyla Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verdiği ücretsiz teknik eğitim kursları tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile birlikte BESOB’un İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen ‘CNC Torna Mesleki Geliştirme ve Uyum Programı’ kursiyerleriyle bir araya geldi ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Çizim ve CNC Freze Eğitimi’nin ardından ‘CNC Torna Eğitimi’ni de başarıyla tamamlayan kursiyerlerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim sonunda öğrencileri istihdama yönlendirdiklerini dile getirdi.

GENÇLERE ALTIN BİLEZİK

Genç istihdamını arttırmak için 18-35 yaş arası vatandaşlara ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, Mart 2021’den bu yana eğitimlerden 800 kişinin yararlandığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışıyoruz. Tesisimizde verilen eğitimlerden yararlanan 800 kursiyerden 140’ını istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimiz de kendi işini kurdu. Bugün BESOB Başkanımız Fahrettin Bilgit ile birlikte İnovasyon Merkezi’nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret ettik. Devam eden kurslar hakkında bilgi aldık. BESOB Başkanımıza da bizlere olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.