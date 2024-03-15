Son Dakika

Yıldırım'a 5 yıldızlı gençlik merkezi

Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Yıldırım’da hizmete açılan Gençlik Merkezi, kütüphaneden e-spor merkezine, sinemadan müzik odası ve fitness salonuna kadar gençlerin tüm beklentilerine cevap verecek.BURSA

GÜNDEM 15.03.2024, 13:15
Yıldırım'a 5 yıldızlı gençlik merkezi

Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Yıldırım’da hizmete açılan Gençlik Merkezi, kütüphaneden e-spor merkezine, sinemadan müzik odası ve fitness salonuna kadar gençlerin tüm beklentilerine cevap verecek.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Yıldırım Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve çok sayıda davetli katıldı. 5 bin metrekare kullanım alanına sahip Yıldırım Gençlik Merkezi’nin bünyesinde; yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, güreş ve karate salonları, sinema salonu, ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları dersliği, kitap kafe, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor.

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ YILDIRIM

Yıldırım’a hak ettiği hizmetleri kazandırmak için 5 yıldır yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu süreçte kentsel dönüşüm projeleri, kütüphaneler, sosyal ve kültürel faaliyetler ile Yıldırımlıları mutlu etmek için çalıştık. Geride bıraktığımız 5 yılda sadece spor alanında 22 yatırımı ilçemize kazandırdık. 256 bin insanımızı sporla buluşturduk. Bugün yine Türkiye’nin en büyük ve işlevsel gençlik merkezlerinden birisini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, güreş ve karate salonları, sinema salonu, ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları sınıfı, kitap kafe, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor. Ayrıca, salonlarıyla, sınıflarıyla, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber evlatlarımızın yeni buluşma noktası olacak Merkezi’mizde gençlerimize hem kendilerini geliştirme hem de vakitlerini verimli değerlendirebilecek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın istedikleri her şeyi bir çatı altında toplayan Yıldırım Gençlik Merkezi Yıldırım’a ve Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

HER ZAMAN BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, gençlerin tesise gösterdiği ilgiye işaret ederek, “Görüyorum ki daha şimdiden gençlerimiz tesisimize akın etmiş. Gençler biz, sizleri çok seviyoruz. Yıldırım’da güzel işler yapılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, birçok projeyi ilçeye kazandırmış, kazandıracakları birçok programda var. Biz her zaman başkanımızın yanındayız desteğimiz sürecek.  Aileler, buraya çocuklarını getirsinler. Bu spor salonları, spor merkezleri vatandaşlarımıza ücretsiz. Buraya gelen çocukları bizler ailelerle birlikte kötü alışkanlıklardan da korumuş oluyoruz” diye konuştu.

YATIRIM YAĞMURU

Son beş yılda Yıldırım’a önemli yatırımların kazandırıldığını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Yıldırım Belediye Başkanımız, enerjisiyle özverisiyle ilçenin çehresini değiştirecek projelere imza atıyor. Bir taraftan şehrin en önemli gündem maddesi olan kentsel dönüşüm alanında 11 projeyi yürüten Belediyemiz, diğer taraftan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Yıldırım Gençlik Merkezi gibi 100 binlerce insanımızın istifade ettiği tesisleri ilçemize kazandırdı. Önümüzdeki dönemde başkanımız ve ekibi aynı şevk ve aşkla Yıldırım’a hizmet etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Yıldırım’a her gün yeni bir yatırımın temelinin atıldığını veya hizmete açıldığını aktaran Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşları Yıldırım’ın çehresini değiştirmeye, şehrin marka değerini yükseltmeye, Yıldırımlılar için daha güvenli ve konforlu bir yaşam sağlamaya ahdetmişler. Bize düşen ise bu inançlı, çalışkan, kadrolara destek olmak” dedi. Konuşmaların ardından protokol ve gençler Yıldırım Gençlik Merkezi’nin açılış kurdelesini beraber kesti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 29 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 28 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10