YHT ve Anahat tren seferlerinde sorun yok

Düzce'de yaşanan deprem sonrası TCDD Taşımacılık, bölgedeki demiryolu hatlarında yapılan kontrollerde sorun olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık, tüm Yüksek Hızlı Tren ve Anahat seferlerinin normal şekilde devam ettiğini duyurdu.

YHT'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında demiryolu hattında gerekli kontroller yapılmıştır. Tüm YHT ve Anahat tren seferlerimiz normal şekilde devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/YHTTCDD/status/1595285765055041536