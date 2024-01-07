Son Dakika

YHT ile 2 yılda 2,4 milyon yolcu

GÜNDEM 07.01.2024, 14:00
YHT ile 2 yılda 2,4 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul YHT hattı ile seyahat rekoru kırıldığını ifade ederek 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcunun seyahat ettiği bilgisini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Karaman- Konya- Ankara, Karaman - Konya- İstanbul YHT hattının 2 yıllık seyahat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 2003 yılıyla birlikte ortaya konulan demiryolu vizyonu sayesinde YHT ile tanışan sekizinci ilin Karaman olduğunu belirtti.

8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Karaman- Konya YHT hattı ile birlikte Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul arasında yüksek hızlı tren yolculuğunun başladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen hattımızda 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Ankara- Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200 yolcunun seyahat ettiğini, 15 Ocak 2022 tarihinde 3 bin 361 yolcu ile günlük yolcu rekoru kırıldığını, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de ortalama günlük bin 400 yolcu taşınırken 14 Ocak 2022 tarihinde günlük bin 841 yolcu ile taşıma rekoru gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Tamamı yüksek hızlı tren hatlarımızda olduğu gibi YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla da diğer şehirlere ulaşmak daha rahat ve hızlı hale geldiğini ifade eden Uraloğlu, yolcuların YHT bağlantılı Toros Ekspresi ile Adana'ya daha kısa zamanda ulaşabildiğini vurguladı.

"ANKARA-KARAMAN ARASI 2 SAAT 40 DAKİKA"

İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara- Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini, bayram ve yarıyıl tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenlendiğini bildiren Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerin Karamana ulaşmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu. bilgisini paylaştı.

Karaman yüksek hızlı trenleri; Ankara güzergâhında Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya, Çumra olmak üzere 5 ara istasyonda, İstanbul hattında ise Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra istasyonlarında duruş yapıyor.

Öte yandan 102 kilometrelik KonyaKaraman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı. Kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletiliyor.

HIZLI TRENLE BULUŞAN İL SAYISI 52YE ÇIKARILACAK.

Ayrıca, Ulaştırma 2053 Vizyonu çerçevesinde Konya- Karaman hızlı demiryolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye Gaziantepe uzatılması çalışmalarının devam ediyor. Bu vizyon çerçevesinde de hızlı trenle buluşan il sayısı 52ye çıkarılacak.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 18 33
4. Kayserispor 18 30
5. Rizespor 18 29
6. Beşiktaş 18 29
7. A.Demirspor 18 28
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 18 22
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 18 20
13. Başakşehir 18 20
14. Gaziantep FK 18 20
15. Hatayspor 18 19
16. Konyaspor 17 18
17. Samsunspor 18 18
18. Karagümrük 18 17
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5