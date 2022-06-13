YHT Hızlı Tren'e yüzde 30 zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 30 zam geldi. Yapılan zamla birlikte Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti 235 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti 235 liraya ulaştı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ocak ayından itibaren yüzde 20, Mart ayında yüzde 10 ve Nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.