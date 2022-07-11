Yetimlerin yüzü belediyeyle güldü

Adıyaman Belediyesi, merkezi Avusturya'da bulunan Rahma Austria İnsani Yardım Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında Adıyaman'da 100 yetim çocuğa giysi desteğinde bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Adıyaman Belediyesi hayırseverlerin desteği ile yetimler için kolları sıvadı.

Belediye, merkezi Avusturya'da bulunan Rahma Austria ve Rahma Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Adıyaman'daki 100 yetim çocuğu bayram öncesi sevindirdi.

Düzenlenen törenle dağıtılan kıyafetler için gerçekleştirilen programa katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, destekte bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Rahma Austria İnsani Yardım Derneği yöneticileri ise böyle anlamlı bir programa ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine yardımcı olan yetkililerimize teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kıyafetler çocuklara dağıtıldı.