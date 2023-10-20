Yeşilli’de Filistin’e destek mitingi düzenlendi

Mardin’in Yeşilli belediyesi tarafından Filistin'e destek mitingi düzenlendi. İlahilerin okunduğu mitingde İsrail'in saldırıları protesto edildi, Filistin'e destek sloganları atıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu gün geçtikçe şiddetlenerek devam ederken, İsrail'in saldırılarına Türkiye'den tepkiler devam ediyor. Yeşilli Belediyesi tarafından organize edilen miting cuma namazında sonra alanda toplanan çok sayıda vatandaşın katılımı ile İsrail’e tepki gösterildi.

Yeşilli Belediyesi ilçe meydanında gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Katılımcıların konuşmalarından sonra kürsüye gelen Mardin Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İsrail’in Filistine yönelik 13 gündür sürdürdüğü acımasızca saldırıları kınadı. Batıyı iki yüzlülük ile suçlayan Başkan Hayrettin Demir,” Bugün Filistinde bir insanlık dramı yaşanıyor. Zalim İsrail Siyonistleri çoluk çocuk hasta yaralıların kaldığı hastaneyi bombalayarak 500’ün üzerinde Filistinli kardeşimizi şehit etti. Bugün İslam alemi için önemli bir gün bugün namus günüdür. Gün uyumanın bana ne demenin günü değildir. Kudüs bizim kırmızı Selahattin Eyyubiden Peygamber efendimizden mirastır. Kudüs Osmanlıdan bize kalan mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak her Müslüman’ın vazifesidir” dedi.

Gazze’de Müslüman kardeşlerimizin kan ve gözyaşı adeta sel olduğunu ifade eden Demir,” Gün bugün ve Gazze kan ağlıyor. Filistin ikinci Selahattin Eyyubiyi bekliyor. Zafere giden yol yine bu topraklarda geçecek. Yine o fatih bu topraklardan çıkacak. Ve inşallah en kısa zamanda Kudüs fethedilecektir. Filistin İsrail’e mezar olacaktır. Dava büyük davadır. Bu davaya hepimiz sahip çıkacağız. Zafer yakındır. Buların tek bir amacı vardır. Büyük İsrail devletini kurmaktır. Ama inşallah Müslümanlar artık kenetlenerek, bu oyunlarını bozacaktır. Gazze'den bana ne demenin vakti geçti. Bugün Gazze yarın Şanlıurfa bunların hedefi İran ve Türkiye’dir .Bugün birlik olma günüdür. Bugün Filistine sahip çıkmak günüdür” şeklinde tepkisini gösterdi.

Daha sonra katılımcıların konuşmaları ardından kürsüye gelen Yeşilli İlçe Müftüsü Regaib Dinç şehit olan Filistinliler için dua etti. İsrail’e tepki mitingine AK Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca Ülvaniye Camii imamı Muhammed Arasan Mardin il vaizi Yasin Talay, İlçe Müftüsü Regaib Dinç ,Müftülük vaizi i Ali Akar ve yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı.