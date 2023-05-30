Yeşilli Mardin'de rekor kırdı

Mardin'in Yeşilli ilçesi kendi rekorunu kırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 76 oranında oy vererek Mardin rekoru kırdı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye güçlü destek veren Mardin'in Yeşilli ilçesinde seçim zaferi coşkusu devam ediyor.

Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in katılımı Yeşilli belediye parkında toplanan vatandaşlar 3 dilde şarkılar eşliğinde halay çekti. Özel bir kanala canlı yayına katılan Başkan Demir, seçim zaferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeşilli ilçesinde yapılan birinci ve ikinci tur seçimlerinde Mardin’de rekoru kırdıklarını söyledi.

Bir kez daha Mardin birinciliği Mardin Kalesi'ne gittiğini belirten Başkan Demir,” Aziz vatandaşlarımız bu seçimde çok duyarlı çok hassas davrandılar. Bu bölgeyi bölmek isteyenler karıştırmak isteyenler bir kez daha hüsrana uğramıştır. Buradan dünyaya bir mesaj gitti. Çünkü bunun adı dünya seçimidir. Bu dünya seçiminde bir kez daha şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır. Biz bir ve beraberiz, biz kardeşiz biz bölünmeyeceğiz. Huzurumuzu da hiç kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Bu huzurumuzu bozmak isteyenlere de sandıkta bir kez daha cevap verdik. Bu kararlılığımız devam edecektir” dedi.

BÖLGEMİZE BİRLİK VE BERABERLİK LAZIM

Bölge halkı huzur ve istikrardan yana olduğunu bir kez daha dünyaya haykırdığını ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi. ”, Bu bölgeye istikrar lazım. Hizmet lazım. Bölgemize birlik ve beraberlik lazım. Kardeşlik lazım. İşte bunu bu coşkuyla bu kararlılıkla bu irademizi sandığa yansıttık. Sandığa da yansıyan irade bunu ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyi ile bölünmez bir bütün olduğunu ifade etmiştir. Bizi bölmek isteyenler kardeşi kardeşe kırdırtmak isteyenlere en güzel cevap sandıkta verdi.”ifadelerini kullandı.

Bu seçimle Türkiye bölgesinde süper güç olmaya karar verdiğini vurgulayan Başkan Demir, Bu kararlılığı da asla taviz vermeyecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Biz bir ve beraberiz biz kardeşiz. Bundan sonra işimiz gücümüz inşallah bu aziz milletimizin hak ettiği hizmeti bu sefer sahada eyleme geçireceğiz. Bu duygu ve düşünceyle tüm milletimize ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum”şeklinde açıklamalarda bulunu.