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Yeşilhisar Millet Bahçesi Kayseri'ye yakıştı

GÜNDEM 20.11.2022, 09:54
Yeşilhisar Millet Bahçesi Kayseri'ye yakıştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte ‘Her İlçeye Millet Bahçesi’ projesi kapsamında Yeşilhisar Millet Bahçesi Açılış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “150. Yılda 150 Proje” sloganı doğrultusunda, içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlı Vadisi’nden Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar ilçesine çok fonksiyonlu Millet Bahçesi Projesi tamamlanarak, hizmete açıldı.

Yeşilhisar Millet Bahçesi Açılış Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, daire başkanları ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sonbaharın bu güzel gününde, içimizi ısıtan hizmetlerimizle buluşan anlayış içerisinde, Yeşilhisarlı hemşehrilerimizin bizi bağrına bastığı bugünde sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Millet Bahçesi çalışmamızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin yapılan hizmetlerle 16 ilçesi ile gelişip, güzelleştiğini belirterek, “Bizim amacımız bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmaktır. Bu arada uyum kültürünün en güzel örneklerini sergileyen sayın valimize, vali yardımcılarımıza, değerli müdürlerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, tek çiçekle bahar gelmez, tek taşla duvar olmaz gibi sözlerimiz var. Bu açıdan dayanışmanın bereketini yaşıyoruz. Teşkilatlarımızla el ele, gönül gönüle vermek suretiyle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle Ankara boyutunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yol arkadaşı olarak insanlara hizmet etmek için hem hizmet hem de gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Yeşili, çevreyi, uyum kültürünü önemseyen çalışmalar yaptıklarını anlatan ve Yeşilhisar’da yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşilhisar Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var, Allah’a şükürler olsun imkânlarımız var, tecrübemiz var, projelerimiz var, kaynaklarımız var. Önemli olan sizlerin istediği hizmetleri hayata geçirebilmektir. Bu bereketle birlikte Yeşilhisar’ımıza geçtiğimiz günlerde toplam 10 bin ton asfalt çalışması yapıldı. KASKİ’mizin, altyapı birimlerimizin, kırsalda, tarımda her türlü konuda desteğimizi esirgemediğimizi biliyorsunuz. Turizm potansiyeli ile birlikte Sayın Valimizin özel gayretleri ile Soğanlı’yı Kapadokya’nın bir giriş kapısı olarak daha da canlandırmak için gayret gösteriyoruz. Bu yönde restorasyon çalışması, çevre ve meydan düzenlemesi gibi yapılan hizmetlerin yanında sosyal medyada üzerinden kamuoyu ile paylaşmak suretiyle hak ettiği yere getirme yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah havuzumuzu da bitireceğiz, pazar yerimiz ile ilgili çalışmamızı da yapacağız. Yeşili, çevreyi, uyum kültürünü önemseyen bir anlayış içerisinde desteğimizi vereceğiz.” 

“SOĞANLI, YEŞİLHİSAR KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRİYOR”

Büyükkılıç, yapılan etkinliklerle Soğanlı ve Yeşilhisar’ın kendisinden söz ettirdiğini vurgulayarak, “Tarımın, hayvancılığın yanında turizmin de en önemli merkezlerinden birisi olarak, bu tepeden baktığınızda hem güneşin doğuşu batışı, hem hilalin izlenişi hem de Erciyes’imiz, Sultan Sazlığımızla, en önemlisi ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı güzel insanlarıyla Yeşilhisar bizim her şeyimiz, canımız, değerimiz ve geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.

“BU BÜYÜKŞEHİR’İMİZİN YEŞİLHİSAR’A VERDİĞİ DEĞERİ GÖSTERİYOR”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Büyükşehir Belediyesi’nin muazzam bir park yaptığını ifade ederek, “Muhtemelen Halit başkan istedi, Memduh başkan yaptı. Bu Yeşilhisar’a verdiği Büyükşehir’imizin değerini gösteriyor. Gerçekten Kayseri’nin her noktasında Büyükşehir’imizin belediyelerimizin hizmetlerin görüyorum ve herhalde hepsini açılışına gitsem sadece açılış yaparak buradaki günlerimiz doldururum gibi geliyor” diyerek Başkan Büyükkılıç ile Taşyapan’ın da vurguladığı birlik, beraberlik ve uyum kültürüne dikkat çekti.

Konuşmasında Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’de şehrin bütün dinamikleri arasında bir uyum olduğunu söylediğine işaret eden Vali Çiçek, bunun bereketini yaşadıklarını sözlerine ekledi. Vali Çiçek ayrıca şehri tanıtmaya özen gösterdiklerini de kaydederek, tanıtım ile turizme önem verilmesi gerektiğini de paylaşıp, böyle bir parkı şehre kazandırdığı için Başkan Büyükkılıç ile Taşyapan’a teşekkür etti.

“BÜYÜK DESTEKTEN DOLAYI VALİMİZE VE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yeşilhisar Millet Bahçesi açılışında konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise “İnşallah bu parkımız memleketimize hizmet edecek. Uzun yıllar Yeşilhisar’ımızda mesire alanı beklentisi yüksek sevideydi. Biz de güneşin hem doğuşunun hem batışının en güzel izlendiği nokta olarak bu tepeyi seçtik. İnşallah bundan sonra halkımıza güzel hizmetler edecektir” dedi.

Taşyapan, tarım, turizm ve tarih ilçesi diye nitelendirdiği Yeşilhisar için Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür etti. 

Taşyapan, bir belediye okulundan mezun olmuş olarak ilçeye hizmet etme gayretinde olduğunu belirterek, “Memduh Başkanım bizlere öncülük etti. Kırsaldaki birçok hizmetlerin gelmesine vesile oluyor, kendisine şükranlarımı arz ediyorum” ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yeşilhisar Millet Bahçesi protokol ve ilçe sakinleri tarafından dualarla açılışı yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve il protokolü, millet bahçesini gezerek, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. Açılışta ilçe sakinlerine ve katılımcılara KAYTUR tarafından sucuk ekmek ikram edildi.

Yaklaşık 8 dönümlük bir alanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilhisar Millet Bahçesi, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, oyun gruplarıyla, fitness aletleriyle vatandaşların uğrak yeri olacak. Yeşilhisar Millet Bahçesi, ilçenin en güzel güneşin doğuşu ve batışının izlendiği nokta olacak.

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