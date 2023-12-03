Yeşilay'dan kapasite geliştirme projesi

Yeşilay, bağımlılık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitesini geliştirmek amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele Eden STK'larda Kapasite Geliştirilmesi" projesini başlattı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Bağımlılıkla Mücadele Eden STK’larda Kapasite Geliştirilmesi” projesi Yeşilay tarafından hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Türkiye genelindeki bağımlılık alanında çalışan STK'ların haritalandırılması yapılacak. Yeşilay’ın bilimsel temellere dayalı çalışmalarının benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik deneyimi; kapasite geliştirme eğitim modülleri oluşturma, ihtiyaç analizleri ve raporlama faaliyetleri ile öncelikli bir model oluşturarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılması sağlanacak.

STK'ların bağımlılık alanındaki bütüncül kapasite gelişimini sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek proje ile bu alanda yetkinlikler geliştirmelerinin sağlanması, ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iş birliği içerisinde, proje geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılması ve yerelde yayılımın sağlanması hedefleniyor.

“İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON ARTACAK”

Projenin imza töreni İstanbul Valiliği’nde Vali Davut Gül ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

Törende Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaların daha verimli hale gelmesi için STK'lar arasında iş birliğinin öneminin altını çizdi.

Proje ile bağımlılıkla mücadelede önemli bir mesafe kat edileceğini söyleyen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, projenin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Bağımlılıkla mücadele, toplum sağlığı açısından en önemli önceliklerimizden biridir. Bu alandaki mücadelede sivil toplum kuruluşlarının önemli bir rolü vardır. STK'lar, bağımlılıkla mücadelede, özellikle de farkındalık yaratma, önleyici çalışmalar yürütme gibi önemli konularda katkılar sağlamaktadır. Yeşilay olarak, bağımlılık alanındaki mücadelemizi daha etkin hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 'Bağımlılıkla Mücadele Eden STK'larda Kapasite Geliştirilmesi' projesi, bağımlılıkla mücadele alanında önemli katkılar sağlayacak önemli bir proje. Yeşilay’ın deneyim ve bilgi birikimini bağımlılık alanında çalışan diğer STK’lar ile paylaşmaya hazırız.”