Yeşilay'dan açıklama geldi

Yeşilay'ın Kilis Şube eski başkanı A.Z.'nun uyuşturucu madde ile yakalanması üzerine basında çıkan haberlerle ilgili açıklama Yeşilay'dan geldi.ANKARA (İGFA) - Yeşilay'dan kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, 22 Aralık 2023 tarihinde basında yer alan Yeşilay Kilis Eski Şube Başkanı’nın adının geçtiği haberlere ilişkin açıklama yapma gereği doğduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu haberlerde ismi geçen şahıs, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 05.04.2019 tarihli 27/72/2019 sayılı kararı ile görevden alınmıştır ve bu tarihten beri kurumumuzla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı A. Z., aracından 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi bulunması üzerine tutuklanmıştı.