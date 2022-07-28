Yerli ve milli yazılım Workcube ağını genişletiyor

Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli yazılım şirketi Workcube, Bursa basını ile bir araya geldi. 16 ülkede 40’dan fazla sektörde hizmet verdiklerini söyleyen Workcube Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olgar Atasever, sağladıkları yerli yazılım hizmeti hakkında detaylı bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Workcube Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olgar Atasever, Bursa'nın güçlü bir sanayiye sahip olduğunun altını çizerek yerli yazılıma en gerek duyan şehirlerden biri olduğunu söyledi. İş kültürünü ve kurumsal kimlik oluşturmanın adımlarının konuşulduğu toplantıda yerli yazılım olan Workcube'ın hizmetleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Workcube'ın çalışma politikası ve gelecek hedeflerini aktaran Atasever, Bursa'yı önemli bir pazar olarak gördüklerine değindi. Kur farkından dolayı yabancı yazılımların şirketlere zorluk yaşattığını ifade eden Atasever, sanayi bölgelerindeki firmaların yerli yazılım kullanmaları gerektiğini şu sözleriyle aktardı: "Workcube, şirketlerin dijital olarak rekabetinin arttırılması için çalışıyor. Evet bir iş yazılımıyız. A’den Z’ye bütün fonksiyonları kapsayan ama yaptığımız iş esasında şirketlerin dijital dönüşümlerini sağlayarak rekabet gücünü arttırmaktır. Şirketler günümüzde ya inovatif yani yenilikçi olmak ya da verimli olmak zorundalar.”

WORKCUBE SADECE DİJİTAL YAZILIM DEĞİL

İş hayatındaki ‘Bir işi iki defa yapma, aynı işi iki kişi yapmasın’ sözü artık tüm dünyada etkili olduğunu ifade eden Olgar Atasever, “Bizim rolümüz işletmelerin bunu dijital olarak sağlaması. Bunu sağlamak için de Workcube çalışmalarını sürdürüyor. İşletme sahiplerinin teknolojiyi kendi kadrolarından biraz öğrendiklerini görüyoruz. Ancak bunların hepsine baktığımızda bunların yarısı Türkiye de dahil dünyada çöp oluyor. Başlayan her yazılım işinin projesinin yüzde 50'si çöp oluyor. Workcube’ün bakış açısına göre Dijital dönüşüm dediğimiz şey yazılım almak değil. Tam tersine stratejik yaklaşım. Şirketimde hangi kültürü değiştireceğim, hangi iş yapma biçimlerini değiştireceğim veya hangi hizmete nasıl bir dijital değişim boyut kazandıracağım. Bunun hizmetini de Workcube veriyor. Özellikle son dönemde kurdaki dalgalanmalar, dışa bağımlılık maliyetleri oldukça artırıyor. Bu sürdürülebilir, devam ettirilebilir bir durum değil. Bunun altını çizmek için Bursa'dayız.”

İŞLETMELER DÜNYADA İLE ENTEGRE OLMALI

Bursa, 17 organize sanayi bölgesi ve 2 bin 200’den fazla işletmesi ile ülke ekonominin en önemli can damarlarından biri olduğuna dikkat çeken Atasever, konuşmasına şöyle devam etti: “Bursa sanayisinde büyük bir boşluk görüyoruz. Bursa'nın avantajı şu: 2200 civarında sektörün bulunması, tekstil alanında işetme sayısını da baz alırsak birinci sırada, arkasında otomobil, mobilya metal ve kimya sektörleri geliyor. Sürekli kendini yenileyen ve yenilemek zorunda olan bir şehir. Dünyaya ayak uydurmaya daha çok ihtiyacı var. Sadece yabancı yazılımlarla sürdürülebileceğini inanılıyor. Biz de diyoruz ki Workcube sürdürülebilirlik ve verimlilik anlamında Bursa'yla birlikte çalışmak istiyoruz. Bizim için verimlilik çok kritik. Sanayicinin üstünde ciddi bir maliyet yükü var. Türkiye genel ortalamasına baktığımızda iş yazılımının en çekirdek kısmı ERP yüzde 10 civarında. Geri kalanı muhasebe yazılımı kullanıyor. Bir işletme dünyadaki bütün pazar yerleriyle entegre olmak zorunda. Bursa'da sanayicinin yurtdışına açıldığını görüyoruz. Biz de milli ve tam anlamıyla yerli, Türkiye'nin tek olan şirketini yurtdışına taşımak istiyoruz. 16 ülkede aktif olarak 40’dan fazla sektörde hizmet verebilen bir markayız. Türk firmalarını da kendilerini dünyaya entegre olarak açılmalarını istiyoruz” diye konuştu.

HEPİMİZ DİJİTAL OLDUK

Bursalı köklü firma sahibi ve yöneticilerine de seslenen Olgar Atasever; “Bir nakit akımını, maliyet tablosunu, çalışanlarının sayısını, üretim ve sipariş durumunu ve banka hesabına 30 saniye içinde cep telefonunda göremiyorsa elindeki yazılımın hepsi boşa çalışıyor demektir. Bu hıza ve anlık karara ihtiyacı var. Bunun için Bursa’dayız. Tüketici olarak hepimiz dijitaliz. Tüketici çok hızlı dijitalleşiyor, şirketler hâlâ analog. Özellikle üretim yapan şirketlerin en büyük sıkıntısı, aldıkları yazılımlara adapte olamadığı için sorunlar yaşanmaları. Alacağınız yazılım, işletmenizi uyacak ve değiştirilebilecek bir yazılım olmalıdır. İşte bu hızı ve dijital değişimi yakalamak için Bursa’dayız" açıklamasında bulundu.