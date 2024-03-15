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Yerli ve milli tren üretiminde tarihi imza

TCDD Taşımacılık'ın araç havuzuna 95 adet yerli ve milli 'Eskişehir 5000' elektrikli anahat lokomotifinin dahil olacak. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık için 95 adet Eskişehir 5000'ün üretimine başlayacak.ANKARA

GÜNDEM 15.03.2024, 17:57
Yerli ve milli tren üretiminde tarihi imza

TCDD Taşımacılık'ın araç havuzuna 95 adet yerli ve milli 'Eskişehir 5000' elektrikli anahat lokomotifinin dahil olacak. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık için 95 adet Eskişehir 5000'ün üretimine başlayacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile TCDD Taşımacılık arasında imzalanan Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreninde konuştu. 

Geçtiğimiz günlerde TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne Türkiyenin en modern ve en büyük kapasiteli Boji Üretim Fabrikasının açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, artık, demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan her türlü aracın ihtiyacı olan bojilerin bu fabrikada üretileceğini söyledi. Uraloğlu, bugün imzalanan sözleşmeyle ise TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün TCDD Taşımacılık için 95 adet Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifinin üretimine başlayacağını duyurdu.
 
Bakan Uraloğlu, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı için hayal ettikleri ve yıllardır hazırlığını yaptıkları projeleri daha da hızlandıracaklarını söyleyerek, Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye vizyonuyla damga vurduğu bir dönem olacak. Zaten daha şimdiden Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen son 22 yılda yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk. Ülkemizin savunma sanayisi başta olmak üzere makine, medikal, ulaştırma, elektrik elektronik gibi orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2023'te 100 milyar dolara yaklaştı. Hatta bundan yaklaşık 60 yıl önce TÜRASAŞın Eskişehir tesislerinde yani burada üretilen Devrim Otomobilini engelleyenlere de TOGG ile cevap verdik.  TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin bir özlemini bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük diye konuştu
  YERLİ VE MİLLİ TÜRKSAT 6A, HAZİRANDA UZAYDA  
Bakan Uraloğlu, Gökbey ve Atak Helikopterlerini, Bayraktarı, Akıncıyı, Kızılelmayı ve son olarak yerli savaş uçağı Kaanı göklerde gördüklerinin altını çizerek MİLGEM Projesi ile Türkiyenin kendi savaş gemilerini bir bir denize indirdiğini vurguladı. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolunun üretildiğine değinen Uraloğlu, İlk yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE, küp uydularımız ve yakın yörünge takım uydularıyla kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularımızı üretmeye başladık. İlk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile de uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz ve uydumuzu Haziran-Temmuz gibi yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz diye konuştu.

  Bakan Uraloğlu, üretimde demiryolu araçlarını ve sanayisini geri bırakmadıklarını söyleyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını kaydetti. Uraloğlu, raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin yapıldığı üç önemli şirket olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞı, 4 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜRASAŞ çatısı altında birleştirdiklerini de hatırlatan Uraloğlu, Demiryolu araçlarının üretiminde, sektör paydaşlarını bir çatı altında toplayarak raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme ve sinerji yakaladık. TÜRASAŞı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük.  Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda Yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, Cer konvertörü,  Cer motoru, dizel motor, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz dedi. Uraloğlu, cumhuriyetin 100üncü yılı olan 2023 yılında da ilk milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını anımsatarak yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarını da raylara indiklerinin altını çizdi.
  MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN SETİ 2024TE TAMAMLANIYOR  
Bakan Uraloğlu, Türkiyenin saatte 160 kilometre hıza sahip Yeni Sakarya ismi verilen ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projesinde de 2 setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Seri üretime geçildiğini, 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56ya tamamlamayı planladıklarını açıklayan Uraloğlu, Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik.  Bu yıl prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız da devam ediyor dedi. Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün lokomotif, boji, elektrik makinaları, motor, vagon, talaşlı imalatlar ve kimyasal işlemler fabrikalarından oluşan yedi fabrika ile bütünleşmiş dev bir üretim merkezi olduğunu vurguladı.  Merkezde bugüne kadar toplam 912 adet çeşitli tipte Lokomotif, 11 bin 974 çeşitli tipte vagon üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, 22 yılda, 1000 Beygir Gücünde DH 10000 tipi Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra Lokomotifi üretimi ve ihracının yanı sıra DH7000/DH10000/DH12000 tiplerinde toplam 31 adet lokomotif ve lokomotiflere ait yedek parçaların da Irak Demiryollarına ihracının yapıldığını kaydetti.

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