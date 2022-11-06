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Yerli ve milli tramvay Kayseri'yi turluyor

GÜNDEM 06.11.2022, 10:00
Yerli ve milli tramvay Kayseri'yi turluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nın ilk tramvay aracının şehrin yollarına indiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Rengini şehrimizin marka değeri Kayserispor’umuzdan, detaylarını ise Erciyes’imizden alan yeni tramvayımız şehrimizin yollarında” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehre kazandırdığı yeni yolların yanı sıra raylı sistem ağını da genişletecek çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarında son aşamaya gelinen Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleriyle, Ankara ili Sincan OSB’de Bozankaya Fabrikası Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisi’nde gerçekleşen tören ile teslim alınan ilk tramvay aracının gece saatlerinde şehre ulaştığını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni tramvay aracımız şehrimizin yollarında seyrine başladı hamdolsun. Sarı kırmızı renkler de bu şehre çok yakıştığı için rengini şehrimizin marka değeri Kayserispor’umuzdan alan sarı kırmızı seçtik. Detaylarını ise Erciyes’imizin ihtişamından alan yerli tramvayımız Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.

6,7 kilometre uzunluğundaki Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nın istasyon sayısının 11 olduğunu, dolgu, beton imalatları, ray montajları, kataner direk ve tel montajları, elektrik ve fiberoptik kablo işlerinin tamamlandığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, , çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.

YENİ TRAMVAY NASIL TASARLANDI?

Kayseri’de çalışacak 5 araçtan birisi olan ve törenle teslim edilen yeni tramvay aracının özellikleri şu şekilde olacak: Tramvayların uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’na özel olarak üretilen 5 tramvay aracın tasarımında Kayseri’nin ihtiyacına ve uyumuna göre tasarlandı. Yeni teknolojiler kullanılırken, çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarının yanı sıra, ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlara özen gösterildi.

Üç aşamalı üstün konforlu koltuklar yerleştirilirken, koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullanıldı. Ayrıca bisiklet ve scooter bağlama yerleri ve şarj üniteleri yapıldı.

KAYSERİ DEMİR AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

Mevcut 35 kilometrelik raylı sistem ağı ile Kayserililere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent ve Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hatları ile raylı sistem ağını yaklaşık 48 kilometreye çıkaracak.

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