Yerli ve milli tekerlek milli yük vagonlarıyla buluşuyor... İlk sevkiyat gerçekleşti
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli demiryolu tekerlek seti TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.KARABÜK (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulusal ve uluslararası demir yolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatını yapan ve son olarak milli yük vagonu üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ ile Türkiyenin ilk yerli ve milli demir yolu tekerlek setini üreten Kardemir'in ortak iş birliği ile vagonlardaki yerlilik oranının arttırıldığını kaydetti.
Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile demiryolu sektörünün ihtiyacı olan ana ve alt bileşenlerin yerli ve milli hale getirilmesi ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini duyuran Bakanlık, TÜRASAŞ ile iş birliğine giden Kardemir, ilk etapta sevkiyatı gerçekleştirilen 8 adet tekerlek setinin milli vagonlarda kullanılmasının ardından, seri üretimi devam eden tekerlek setlerinin sevkiyatına da devam edileceğini bildirdi.
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