Yerli ve milli pasaportun basımına başlandı
Türkiye, kendi yerli ve milli pasaportunu gece itibariyle basmaya başladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacak, "üçüncü nesil" olarak adlandırılan yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıldığını açıkladı.
Bakan Soylu, yerli ve milli pasaportun üretimini başlatarak, ilk olarak yeşil pasaportun basılacağını açıkladı.
Bakan Soylu, Darphane Genel Müdürlüğü'ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze; gece gündüz demeden çalışarak bu süreci başarılı şekilde sonuca ulaştırdıkları için teşekkür etti.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1564405052202156032
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