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Yerli patentte rekor artış

GÜNDEM 18.07.2022, 09:29
Yerli patentte rekor artış

Yerli sınai mülkiyet başvuruları ve tescilleri, bu yılın ilk 6 ayında artış trendini sürdürdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ocak-Haziran arasında yerli sınai mülkiyet başvurularının 126 bini aştığını belirterek, en fazla patent başvurusu yapan kuruluşları açıkladı.ANKARA (İGFA)- Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2022 Ocak-Haziran döneminde yapılan sınai mülkiyet başvurularında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli artışlar kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ocak-Haziran arasında yerli sınai mülkiyet başvurularının 126 bini aştığını belirterek “Aynı dönemde coğrafi tescil sayısı da bin 149’a ulaştı” dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Varank, yılın ilk yarısında TÜRKPATENT’e 3 bin 657 patent,  3 bin 229 faydalı model, 87 bin 932 marka, 31 bin 965 tasarım olmak üzere toplam 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını kaydetti.

70 BİN YERLİ MARKA TESCİLİ

Yerli sınai mülkiyet tescil sayılarına bakıldığında da dikkat çekici artışlar görüldüğünü vurgulayan Varank, yerli tasarım tescil sayısının yüzde 38 artarak 31 bin 589’a çıktığını belirterek,  Ocak-Haziran arasında Mercedes-Benz Türk (112), ASELSAN (71) ve Arçelik’in (61) en fazla patent başvurusu yapan kuruluşlar olduğunu açıkladı.

LİDERLİK İSTANBUL’DA

Coğrafi işaret başvurularında da önemli artışlar kaydedildiğini vurgulayan Bakan Varank, aynı istatistiklerin sınai mülkiyet başvurularının illere göre dağılımında ise patent başvuru sayılarında sıralama İstanbul, Ankara, Bursa şeklinde gerçekleşirken, marka ve faydalı model başvuru sayılarında İstanbul, Ankara, İzmir; tasarım başvurularında da İstanbul, Bursa ve Ankara ilk üç sırada yer aldı.

En fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller, Balıkesir, Hakkari ve Malatya (16) olurken bu illeri Bursa ( 15) ile Konya ve Sakarya (7) takip etti.

Giresun Tombul Fındığı”nın tesciliyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde tescilli coğrafi işaret sayısı da 8’e yükseldiğini ifade edilen açıklamada, daha önce de Antep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı ve Taşköprü Sarımsağı, coğrafi işaret alındığına dikkati çeken Bakan Varank’ın açıkladığı en fazla patent başvurusu yapan kuruluşlar listesi ise şöyle kaydedildi:

Mercedes-Benz Türk: 112 ASELSAN: 71 Arçelik: 61 Tırsan Treyler: 49 Vestel Beyaz Eşya: 47 Bilim İlaç: 41 Vestel Elektronik: 37 Türk Telekom: 25 Femaş Metal: 21 Sanovel İlaç: 21 TUSAŞ: 18

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