Yerli elektrikli otobüs Düzce testinde

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Ulaşım A.Ş., Türkiye’ye örnek ulaşım modeline bir yenisini daha katmak amacıyla elektrikli otobüsü test etmeye başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir çok ile örnek olan Özgün Toplu Ulaşım Sistemine elektrikli otobüslerin de entegre edilmesi için çalışmalara başlanacağını kaydetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Ulaşım A.Ş., tamamı yerli ve milli üretim olan elektrikli otobüsü Düzce yollarında test etmeye başladı. Çevre dostu ve ekonomik ulaşım imkanı sunan "Doğuştan 0 elektrikli" otobüsü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de inceleyerek, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

"ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERE GEÇİSİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Avrupa’da 400 adet, Türkiye'de ise birkaç belediyede kullanılan 450 kilometre menzilli elektrikli otobüsler hakkında firma yetkililerinden bilgi alan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konsept aşamasında olduklarını söyledi.

"Elektrikli araçların yakıt tüketimi diğer yakıtlara göre yüzde 10 avantaj sağlıyor" diyen Başkan Özlü, "Belediyemizin bütün binalarının çatısını güneş panelleri ile donatmak için çalışmalara başladık. Güneş panellerinden gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürsek belediye ihtiyaçları ve toplu taşıma sisteminin tamamına kullanmak istiyoruz. Güneş panellerinden elektrik enerjisini elektrikli araçlara da kullanarak, toplu taşıma bedelleri çok cüzi bir fiyata düşürmek istiyoruz" diye konuştu.

Otobüs ile yolculuk eden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Türkiye’ye örnek bir ulaşım modeli uyguladıklarını belirterek, Ulaşım Master Planımız ve şehir içi ağ optimizasyonumuz konusunda örnek iller arasında olduklarını söyledi. Günden, hava kirliliğinin önüne geçen ve gürültüsüz çalışan, çevre dostu otobüsler sayesinde ses ve çevre kirliliğinin de önüne geçmek istediklerini kaydetti.