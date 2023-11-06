Yerinde Dönüşüm Tırı Malatya'da

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Latif Okyay ile birlikte Malatya Park (AVM) önünde bulunan Yerinde Dönüşüm Bilgilendirme Tırında incelemelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde vuku bulan depremler sonrasında depremden etkilenen vatandaşlara Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen "Yerinde Dönüşüm Bilgilendirme Tırı” Malatya Park (AVM) önünde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

‘Yerinde Dönüşüm BilgilendirmeTırı’ndagörevli personelleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada da, bilgilendirme TIR’ında 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi konutların yerinde dönüşümünün yapılması için uygulanan miktarların yanı sıra yine iş yerlerinde yapılacak yerinde dönüşüm için 400 bin TL hibe 400 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe 1 Milyon TL kredi şeklinde uygulamaların olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını anımatan Başkan Gürkan, "Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığımız 3 şube müdürlüğü ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir. İnşallah hızlı bir şekilde şehrimizi el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve ilgili görevli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımız 11 ilimizi tekrara ayağa kaldıracak. Malatya’mızı da mazisine layık istikbaline hazırlayacağız” diye konuştu.