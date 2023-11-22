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Yerel seçimlerde kritik süreç! CHP ile İyi Parti ittifakı olacak mı?

GÜNDEM 22.11.2023, 10:09
Yerel seçimlerde kritik süreç! CHP ile İyi Parti ittifakı olacak mı?

Yerel seçimlerde kritik viraja girildi. Gözler, CHP ile İyi Parti İttifakı’na çevrildi. İttifak olursa, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir gibi büyükşehirlerde seçim kıran kırana geçecek. İttifak olmazsa, AK Parti, bu illerde seçimi çok rahat kazanacak. İşte son kulisler…KULİS HABER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - CHP’de Genel Başkanlık koltuğuna Özgür Özel’in gelmesiyle birlikte İyi Parti ile CHP arasında buzların eriyebileceği düşünülüyordu.
Ancak CHP kanadından yapılan açıklamalar, ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarıyla aradaki buz dağının büyüdüğü görüldü.
Kulislere göre, İyi Parti’nin büyükşehirler başta olmak üzere tek tek adaylarını açıklıyor olması bir blöf olarak yorumlandı. İyi Parti, CHP ile ittifak masasına güçlü oturmak için böyle bir yol izlediği belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girmesi de Akşener’i ikna etmedi.
Oy oranlarına bakıldığında, CHP tek başına yerel seçimlere girerse Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir gibi büyükşehirleri alması imkansız gibi duruyor.

YİNE… Deva, Gelecek ve Saadet Partisi’nin yerel seçimlere CHP’siz girmek istemesi de, dengeleri bozacak.
6’lı masanın dağılmasının ardından yaşanan süreç aslında İyi Parti’yi güçlü hale getirdi.

Lakin… İyi Parti’nin büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçe belediyelerinde güçlü isimler çıkarmaması durumunda yerel seçimlerden hüsran ile çıkabilir.

DİĞER YANDAN… İyi Parti’nin AK Parti’nin küskün isimlerine teklif götürmesi de siyasi bir hamle olarak yorumlanıyor.
İyi Parti’nin eski AK Partililer ile yola çıkması, AK Parti’ye oy vermek istemeyen sağ kökenli seçmeni kendi tarafına çekebilir.
Kulislere göre, İyi Parti’nin teklif götürdüğü isimler, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şemsiyesi altında seçime girdiler ve öyle kazandılar. 
Geçmişten örnek verilirse, AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Hikmet Şahin, aday gösterilmeyince Demokrat Parti’den aday oldu ve çok düşük oy alarak seçimden mağlup ayrılmıştı.
Benzer tablo, birçok il ve ilçede de yaşanmıştı.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI? Yaşanan gelişmelere göre, CHP ile İyi Parti arasında ittifak olması zor görünüyor. Siyasette 24 saatin çok uzun olduğu düşünülürse, yerel seçim öncesi yeni gelişmeler yaşanabilir ittifakla ilgili..
Ancak, şuanki duruma göre CHP ile İyi Parti arasında bir ittifak söz konusu değil.
Dolayısıyla İyi Parti, il ve ilçelerde adaylarını açıklamaya devam edecek.

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