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Yerel seçimlerde kimler kazandı, kimler kaybetti? Türkiye’de bundan sonra ne olacak?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, 31 Mart yerel seçimlerini kaleme alarak, seçimin kazanan ve kaybeden partileri, seçim sonrası nasıl bir sürecin işleyeceğini değerlendirdi

GÜNDEM 02.04.2024, 12:06
Yerel seçimlerde kimler kazandı, kimler kaybetti? Türkiye’de bundan sonra ne olacak?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, 31 Mart yerel seçimlerini kaleme alarak, seçimin kazanan ve kaybeden partileri, seçim sonrası nasıl bir sürecin işleyeceğini değerlendirdi.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Yerel seçimlerde kimler kazandı, kimler kaybetti? Türkiye’de bundan sonra ne olacak?

31 Mart’ta yerel seçimleri Türkiye’de değişim rüzgarını da beraberinde getirdi.

Ekonomik sıkıntılar, emeklilerin isyanı ve Fenerbahçelilerin tepkisi sandığa ciddi şekilde yansıdı.

Ekonomi açısından çözülemeyen fiyat artışları, emeklilerin açlık sınırının altında kalan maaşları, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası siyasi açıklamalar, yanlış aday tercihleri, AK Parti ve MHP’nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı’nı hezimete uğrattı.

Türkiye geneli birinci parti durumuna gelen CHP, genel seçimler sonrası yapılan değişimin meyvelerini aldı.

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere Türkiye geneli belediye sayısını ciddi bir şekilde arttıran CHP, oylarını yükselterek üçüncü parti durumuna gelen Yeniden Refah Partisi, oy oranını yükselten Zafer Partisi, oy oranında düşüş yaşasa da bir çok belediyeyi alan İyi Parti, yerel seçimlerin kazanan tarafları oldu.

YEREL SEÇİMLERİN KAYBEDENLERİ

Yerel seçim sonuçlarının ardından Türkiye geneli birçok belediyeyi kaybeden AK Parti, oy oranında da ciddi düşüş yaşayarak 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

Yol arkadaşı MHP’de de kaybedilen belediyeler ve oy oranında ciddi düşüş, kaybeden diğer parti oldu.

Genel seçimlerde CHP şemsiyesi altında seçime giren ve milletvekilliği kazanan Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, Türkiye geneli aldığı 0,3’lük oy oranlarıyla kaybeden diğer partiler oldu.

ŞİMDİ NE OLACAK? ERKEN SEÇİM OLUR MU?

AK Parti’de ciddi değişim rüzgarı eseceği kesin.

AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Ziya Yılmaz, Fatih Şahin başta olmak üzere birçok il ve ilçe başkanının istifalarını göreceğiz.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ciddi değişim söz konusu. Mehmet Şimşek başta olmak üzere birçok bakanlıktan istifa haberleri gelebilir.

Yine Cumhur İttifakı’nın dağılması söz konusu. Türkiye geneli aldığı oyla dibi gören MHP ile yolların ayrılması söz konusu.

AK Parti, bundan sonra ittifaksız yola devam ederek, ya özüne dönecek, ya da merkeze daha yakın olacak.

CHP’de seçim zaferi, belediyelerde yapılacak çalışmalarla taçlandırılacak. CHP, aldığı bu rüzgarla erken genel seçimi zorlaması bekleniyor.

AK Parti, ekonomi açısından 1 yıl içerisinde düzelme gerçekleştiremezse, genel seçim sesleri daha fazla yükselecektir.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti’nin yerini almaya çalışacağı bir sürece geçebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gecesi balkon konuşmasında, ekonomi ve emekliler konusunda mesajı aldıklarını ifade ediyordu.

Bu çerçevede ekonomik sorunlar ve emeklilere iyileştirme konularında çözüm bulunmazsa, 2025 yılı erken seçim kaçınılmaz olur.

EGO SİYASETİNE MİLLETİN TEPKİSİ SERT OLDU

AK Parti’de en önemli sorunların başında EGO siyaseti geliyor. Genel Merkez üst kademeden tutun, mahalle başkanına kadar vatandaşa yönelik ego siyasetine vatandaşın cevabı sert oldu.

“Ben” siyaseti anlayışıyla hareket eden AK Parti, bu tutumundan aldığı seçim mağlubiyeti sonrası vazgeçeceğe benziyor.

Geçen dönem belediye başkanları kadar belediye başkan yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerin egoları Bursa’da en çok konuşulan konular arasındaydı.

Bu dönem aynı tutum, davranışların olması halinde, AK Parti, bir sonraki dönem elindeki belediyeleri de kaybedebilir.

CHP ve diğer partilere de bir mesaj vardı vatandaştan.

EGO siyaseti yapanların sandığa gömüleceği mesajını çok net bir şekilde verdi seçmen…

Bayramdan sonra Türkiye siyasetinde ciddi değişimler söz konusu olabilir.

Ekonomi düzelecek mi?

İstifalar havada uçuşacak mı?

Emeklilere iyileştirme gelecek mi?

Kabinede değişiklikler olacak mı?

Bakalım neler olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…

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