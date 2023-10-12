Yerel seçimlerde değişim sürecek mi? AK Parti Bursa il Başkanı Davut Gürkan'dan çarpıcı açıklamalar!

Herkes Duysun TV’de Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına AK Parti Bursa il Başkanı Davut Gürkan konuk oldu. Gürkan, AK Parti'nin olağanüstü kurultayını ve yerel seçim hedeflerini değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV’de Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen Herkes Duysun programına konuk olan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak başladığı açıklamalarına, Filistin-İsrail arasında yaşanan savaşta İsrail'in orantısız güç kullanımına vurgu yaptı ve Filistin'in elektriksiz ve gıdasız bırakılmasını tenkit ederek uluslararası organizasyonları Filistin'de yaşananları görmeye davet etti.

AK Parti'nin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu olağanüstü kurultayın, partinin 4. olağanüstü kurultayı olduğunu hatırlatan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bu kurultayın partiye bir dinamizm kattığının altını çizerek, yüzlerce kilometre uzaktan kurultaya katılan partililere teşekkür etti.

Bursa’dan Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Bursa Milletvekili Öncer Matlı, Merkez Disiplin Kurulu'na ise AK Parti 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun kızı Büşra Koyuncu girdiğini hatırlatan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya karşı ayrı bir ilgi gösterdiğini belirterek, “AK Parti’nin en büyük Büyükşehir Belediyesi Bursa. Cumhurbaşkanımız, her fırsatta Bursa ile ilgili neler olduğunu soruyor. Biz de Bursa ile ilgili rapor veriyoruz. Efkan Ala Başkanımızın Genel Başkan Vekili olması da Bursamız için büyük avantaj” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA KRİTERLER NE OLMALI?

Partinin Ekim ayı içinde çıkacak saha analizlerinin olduğunu belirten Gürkan, yol haritası belirlemek için sahaya ineceklerini ve daha sonrasında uygun adayları belirlemek üzere çalışmalar yapacaklarını da belirtti. Gürkan ayrıca, "Değişen adaylar muhakkak olacaktır. Genel seçimlerde yüzde 65 değişim olmuştu. Yerel seçimlerde bu oran yüzde 65’in üzerinde olabilir. AK Parti değişimle güçlenen, gücüne güç katan bir parti" dedi.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLACAK MI?

Yerel Seçim süreci için Cumhur İttifakı olarak henüz masaya oturmadıklarını belirten Gürkan, ittifak sürecini henüz masaya yatırmadıklarını ve genel merkezin strateji çalışmalarının ardından ittifak hususunu Bursa özelinde konuşmaya başlayabileceklerini ifade etti. Gürkan ayrıca Cumhur İttifakı ile çok verimli bir istişare süreci içerisinde olduklarını söyledi.

BURSA'DA İLÇE KADROLARI YEREL SEÇİMLERE HAZIR MI?

Bursa'nı altı ilçesinde başkanlık düzeyinde yenilenmeye gittiklerini ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilat özelinde kalmak kaydıyla ilçe yönetimlerinde değişikliklere gittiklerini söyledi. Yerel seçimlere güzel hazırlanmak istediklerini vurgulayan Gürkan, bunun için de teşkilatın motivasyonunun yüksek olması gerektiğinin altını çizdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MISINIZ?

Kulislerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda adının konuşulduğu ve büyükşehire aday olup olmayacağı sorusunun üzerine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bu tip kulislerin genel seçimlerde milletvekilliği için de döndüğünü fakat aslının olmadığını söyledi.

Gürkan, "Bu süreçte yapmamız gereken şey belediye başkanlarımıza sahip çıkmaktır" dedi. Gürkan mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın iyi hizmetleri olduğunu, ona laf söyletmeyeceğini ve sahip çıkacağını ifade etti.