Yenişehir’in orman köylerinde kışa hazırlık telaşı

Bursa’nın Yenişehir'in ilçesinde kış öncesi yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasından sonra şimdi de orman köylülerine tanınan "makta" için çalışmalar başladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir'de son aylarda yapılan çalışmalar sonucunda bazı köyler doğalgaza kavuşurken, ilçe merkezine uzak dağ köylerinde yakacak ihtiyacı ormanlardan karşılanıyor.

Orman köyü statüsündeki köylerde yaşayanlara tanınan "makta" hakkı çerçevesinde kışlık yakacak odunlar hazırlanıyor.

Kış günlerinin ilçe merkezine göre çok daha çetin geçtiğini belirten Akbıyık Muhtarı Mehmet Çetin, "Kış sert yüzünü birkaç ay öncesinden göstermeye başlıyor. Soğuk günlerle birlikte kar erken geliyor. Kış aylarında yakacak ihtiyacımızı karşılamak için her haneye verilen hakkı kullanıyoruz" dedi.

Eylül ve ekim aylarında kışlık yiyecek ve içeceklerin hazırlandığını ifade eden Muhtar Çetin, "Tarhanadan salçaya, erişteden turşuya kadar tüm yiyeceklerimizi hazırlayıp depolarımıza kaldırdık. Buğday ekimleri de tamamlandı. Her yıl bu aylarda kışa hazırlığın tatlı telaşını yaşıyoruz" diye konuştu.