“Yenişehir’de başkan koltukları vatandaşların”

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Belediye Başkanı seçilen İYİ Parti adayı Ercan Özel, makam aracı kullanmayacağını ve başkanlık koltuklarında artık vatandaşların oturacağını açıkladı.Gürhan ADANA/ BURSA (İGFA) - Devir teslim töreninde Belediyenin balkonundan vatandaşlara seslenen Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, düzenlenen programda görevi devraldı. Özel, “Seçimden önce sizlere söz verdim, ‘makam aracımı kullanmayacağım’ dedim. Mevcut makam aracını kullanmayacağım. Seçim bitti, sizler bir irade ortaya koydunuz. Artık Yenişehir’de iyilik güzellik konuşacak, söz sizin olacak, milletin olacak. Size namus ve şeref sözü veriyorum. Biz koltuktan değer alan değil, koltuğa değer katan olacağız. Belediye başkanının makam koltuklarını kullanmayacağız, siz kullanacaksınız. Belediye başkanının makam koltuklarında sizler oturacaksınız. 5 yıl boyunca makam koltuğu olarak kullanacağım şu tahta iskemle olacak. Bu tüm Türkiye’de örnek olacak” dedi.

Makamında oturacağı tahta iskemleyi gösteren Başkan Özel, “Yenişehirlilere verdiğimiz tüm sözleri yerine getirecek ve ilçenin sorunlarını birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

Programa katılan İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu da yaptıkları konuşmalarda Yenişehir’in Ercan Özel’in başkanlık edeceği yeni bir döneme girdiğini ve böylece ilçede kalkınma hamlesinin başladığını belirttiler.