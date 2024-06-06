Yenişehir'de plastik atıklara dikkat çekildi

Yenişehir’de öğrenciler, plastik atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılmasına yönelik bir farkındalık çalışmasına imza attılar. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, atıkların doğru bir ayrıştırma yöntemiyle geriye dönüştürülebileceğine dikkat çekerek, çevrenin korunması gerektiğine vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - 5 Haziran Çevre Günü, Yenişehir’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Aydoğdubey İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen programa Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve protokol üyeleri katıldı. Aydoğdubey İlkokulu’ndan Osmangazi Millet Bahçesi’ne kadar öğrencilerle birlikte yürüyen protokol üyeleri, burada çevre temizliği yaptı. Öğrenciler daha sonra Kaymakam Mustafa Güney ve Belediye Başkanı Ercan Özel’e geri dönüşümle yaptıkları ürünleri sergiledi.

BAŞKAN’DAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Programın ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “5 Haziran Çevre Günü kapsamında hazırlanan etkinliklerde, atıkların doğru bir ayrıştırma yöntemiyle geri dönüştürülebileceğine dikkat çekildi. Öğrencileri çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi. Başkan Ercan Özel, “Çevrenin korunması ve sürekli olarak temiz tutulması gerekiyor. Belediyemizin temizlik ekipleri, kesintisiz olarak görevlerini sürdürüyorlar. Ancak, halkımızın da daha temiz bir Yenişehir için duyarlı olmalarını ve çevreyi kirletmemelerini rica ediyoruz. Çocuklarımızın için mutlu bir yaşam süreceği gelecek, sağlıklı bir doğa ile mümkün. Doğayı sevmek, onu korumakla başlıyor. Çevremizi ve doğamızı koruyalım” dedi.