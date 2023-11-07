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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete girdi

GÜNDEM 07.11.2023, 14:06
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete girdi

Yıl içinde heyelan nedeniyle ulaşımın kesintiye uğradığı Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ndeki onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak yapılan tünel araç trafiğine açıldı.ANKARA (İGFA) -  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşa çalışmaları tamamlanan Bolu Dağı Tünelinde yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. 

Bakan Uraloğlu, olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtiklerini belirterek, tünel uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardıklarını söyeldi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı geçişini Ankara istikametinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başladıkları belirterek, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tünelinin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Uraloğlu yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformunda 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık. Böylece tünel portalının uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik. Yine, 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi ile derzlerin üzerine sıvı membran uygulaması yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik. İnşallah, bundan sonra olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Bolu Dağı geçişinde bu nedenlerden dolayı trafik kesintisi görmeyeceğiz".

  Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olması sebebiyle Bolunun ulaşım ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, son 21 yılda Bolunun ulaşım ve iletişim altyapısına 30 Milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini, bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 301 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 428 kilometreye çıkardıklarını açıkladı.
  BOLU GÜNEY ÇEVRE YOLUNUN RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Bolu'nun transit yükünü azaltacak, trafiği düzenleyecek Güney Çevre Yolunun çok yakın tarihte resmi açılışını gerçekleştireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, çevre yoluyla ilgili olarak da, "Mevcut yol üzerinden sinyalize kavşaklarla dur-kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergâhtaki ulaşım süresini çevre yolumuz ile 2 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 88 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 110 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 2,7 ton azaltacağız" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşa çalışmaları tamamlanan Bolu Dağı Tünelinde yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. 

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