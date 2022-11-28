Yeniden Refah Partisi'nden Hacılar'a yeni ilçe başkanlığı

Yeniden Refah Partisi Hacılar İlçe Başkanlığı hizmet binası MKYK üyesi ve Kayseri il sorumlusu Selçuk Geyveli, MKYK üyesi ve Selamet Derneği Genel Başkanı Harun Yavuz ve Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin tarafından teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımı ile açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılışta konuşma yapan Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Kayseri il sorumlusu Selçuk Geyveli vatandaşlara Yeniden Refah gelmezse Ak Parti geleceğini söyleyin, belediyeleri kazandığımızda duvarlara tekrardan rüşvet alanda verende melundur yazısını asacağız, geçmişte olduğu gibi yine iktidara Yeniden Refah gelecek , bunun en büyük işaretini Büyük Kongre de gördük öyle ki kongrenin yankısını Tel Aviv den Amerika'dan duyduk dedi.

Harun Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Biz Kayseri nin hep yüksek katlı, geniş yolları olan yüzünü gördük ama bugün Hacılar'da farkettik ki bir de ihmal edilen bir yüzü varmış. İnşallah Yeniden Refah iktidarı ile bütün il ve ilçelerimiz gereken değeri görecektir" dedi.

Başkan Önder Narin ise konuşmasında, "Hacılar İlçe Başkanlığı hizmet binamız hayırlı olsun. İhmal edilen , yok sayılan , geri bırakılan Hacılar ilçemizi Yeniden Refah iktidarı ile zirveye taşıyacak hakettiği gelişmişlik seviyesine çıkartacağız. Bu bina ezilenlerin, yok sayılanların , haksızlığa uğrayanların , çare arayanların açık kapısı olacaktır. Yeniden Refah ülkeye Yeniden Ferah getirecek. Bütün ilçe başkanlarımız potansiyel belediye başkanı adaylarımızdır" diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Dualarla açılışı yapılan Hacılar ilçe binasının ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Hacılar ilçe Başkanı Kurtuluş Yıldırım katılımcılara teşekkür ederek çalışmalara son hızla devam edeceklerini ve şuan Yeniden Refah partisinin Hacılar da ana muhalefet partisi konumuna geldiğini belirterek herkesi İlçe binasına ziyarete beklediğini belirtti.